Preço aditivado

Do Diário do Grande ABC



06/02/2020 | 11:18



Pela quarta vez no ano o preço da gasolina é reduzido nas refinarias. Entretanto, essa diferença jamais chegou às bombas dos postos de combustíveis. No Grande ABC, o efeito foi justamente o contrário, subiram. Hoje, cada litro custa R$ 0,05 a mais do que na primeira semana do ano.



O jogo de números irrita os consumidores, que não conseguem entender a causa de pagarem cada vez mais por um produto que, teoricamente, custa menos para os donos dos estabelecimentos. Dessa forma, não é difícil que cheguem à conclusão de que há má-fé por parte dos revendedores e que venham a culpá-los pelo valor considerado abusivo.



O presidente do sindicato que reúne os empresários do setor defende os seus associados. Relata que em dezembro o litro do combustível mineral subiu R$ 0,07 e que as reduções de janeiro totalizaram R$ 0,09. Mas a incidência do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) jogou as despesas para cima e isso precisa ser repassado ao consumidor.



O dirigente sindical desdenha inclusive do desafio proposto pelo presidente da República para que os governadores reduzam a alíquota do tributo estadual, e que, se isso ocorresse, ele iria zerar a cobrança de impostos federais. Para ele, muito mais eficiente seria trabalhar no sentido de inibir a sonegação. Depois disso discutir a reforma tributária. Abrir mão do ICMS significa redução de dinheiro para áreas cruciais, como saúde ou educação.



Os moradores do Grande ABC, que precisam abastecer seus veículos todos os dias, não estão interessados em discussões de políticos por meio da imprensa ou de redes sociais. Ou em justificativas que muitas vezes soam quase incompreensíveis.



Eles querem ações práticas e eficientes para que continuem a tocar suas vidas. Pagar preços justos pelo que consomem e não ter a sensação de que são diariamente achacados. Seja com impostos, cujo recolhimento é obrigatório, mas que o retorno é imperceptível, ou quando põem combustível no tanque de seus veículos.