Após afastamento da família real, Meghan Markle e príncipe Harry estão aproveitando a nova vida no Canadá: - Um peso foi tirado dos ombros

06/02/2020 | 11:10



Desde que anunciaram seu afastamento da família real, príncipe Harry e Meghan Markle começaram a escrever um novo capítulo em suas vidas. Longe das antigas regras que regiam a família, hoje eles estão aproveitando a nova realidade ao lado do filho Archie, de nove meses de idade, e, de acordo com a revista People, toda essa mudança tirou uma grande peso dos ombros do casal.

- A decisão de se afastar os incomodava há muito tempo e eles estão aliviados de tê-la feito. Um peso foi tirados dos ombros deles, revelou uma fonte.

Ainda assim, a nova vida custou um preço. Hoje o casal não possui mais seus títulos reais e Harry teve que renunciar ao seu papel de embaixador da juventude na Commonwealth.

- Profunda tristeza que tenha chegado a isso, disse ele no dia 19 de janeiro.

Ele, que também serviu por dez anos no exército britânico, incluindo duas viagens ao Afeganistão, também foi despojado de suas nomeações militares honorárias.

- Os militares fizeram parte de sua educação e vida. Ele ofereceu muito para esses caras e entendeu as coisas. É triste, disse outra fonte.

Além disso, Harry e Meghan deixaram para trás a família e amigos mais próximos - questão que deu muito o que falar assim que foi confirmado afastamento. De acordo com a revista Us Weekly, Kate Middleton está com muito receio de perder o contato com o cunhado e, conforme noticiado pela revista People, príncipe William não está em bons termos com o irmão.

Mas apesar dos sacrifícios, a publicação afirma que toda essa mudança está sendo vista com bons olhos pelos pais de Archie. Segundo uma fonte próxima à família real, Harry não se importa com os títulos e, agora, está vivendo uma vida tranquila na nova mansão, localizada em Vancouver, no Canadá.

- Harry e Meghan adoram estar do lado de fora, eles fazem longas caminhadas, praticam ioga e Meghan cozinha. Eles adoram relaxar com Archie e os cães da família, diz a fonte, mencionando os animais de estimação da ex-atriz, um beagle e um labrador.

Enquanto isso, o casal também está iniciando novos projetos pessoais, como a própria fundação de caridade.

- Esses planos levam muito tempo, e a equipe está se esforçando para prepará-lo adequadamente e garantir que atenda às expectativas e ambições do casal. Harry realmente se importa com o seu trabalho, ele é um cara legal, completou o informante, que ainda declarou que, em 2020, muito ainda vai acontecer na vida do casal.