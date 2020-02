Casos suspeitos de coronavírus no Brasil caem de 11 para 8, diz pasta da Saúde

06/02/2020 | 10:14



O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil caiu de 11 para oito entre quarta-feira, 5, e esta quinta-feira, 6. O boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde em reunião com secretários estaduais e municipais de Saúde. Desde que o Ministério da Saúde começou a monitorar suspeitas desses casos no País, 24 já foram descartados.

Os casos suspeitos estão em São Paulo (3), Rio Grande do Sul (3), Rio de Janeiro (1) e Santa Catarina (1). O boletim normalmente é divulgada às 16h, mas, devido ao encontro que ocorre em Brasília, as informações foram disponibilizadas mais cedo. O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, afirmou que a evolução dos números evidencia a capacidade dos Estados e municípios na investigação.

O secretário se reuniu na véspera com o representante da embaixada da China no Brasil. "Pelas informações, a epidemia ainda está em expansão, mas se espera no final de fevereiro ter uma curva de intersecção dos casos da epidemia do mundo", afirmou Oliveira.