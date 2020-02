BBB20 tem declaração de amor, casa revoltada com Felipe e brother disparando sobre Gizelly: - Manda segurar os hormônios

06/02/2020 | 10:11



Festa é sinônimo de alegria? No BBB20 não é sempre assim! A noite da última quarta-feira, dia 5, foi marcada pela festa do líder no reality e rolaram muitos babados por lá! No começo, todos os participantes estavam tranquilos e aproveitaram para conversar. Hadson, Felipe e Lucas, considerados por muitos os grandes vilões dessa edição, falavam sobre um dos assuntos preferidos deles: o paredão. O arquiteto disse: - Eu quero ver se o público vai falar quem é mentiroso. Esse paredão sabe quem vai ser? Tem que ser Adibala (Hadson) e Marcela. E o Adibala volta. Aí eu quero ver a choradeira. Além disso, Hadson também comentou que está chateado com Guilherme, pois o modelo se afastou dele após as polêmicas estourarem na casa. O ex-jogador de futebol falou: - Eu estou muito mal. Ele não veio em nenhum momento trocar ideia comigo, desde lá... Isso aí não se faz, tem que ser homem.

Também no começo da festa, Victor Hugo desabafou com Gizelly. O psicólogo falou para a sister que sentiu uma mudança no comportamento das pessoas com ele, após ter dito que não gostou do linchamento que foi feito com alguns dos brothers. A advogada explicou que os homens que estão sendo julgados são uns monstros, nas próprias palavras dela. Gizelly falou: - O líder more era o Px. Ele era o líder da gangue inteira, ele está sendo investigado por crime sexual. E o povo aqui não está atrás. Ela aina revelou coisas de baixo nível que Hadson, Petrix, Felipe e Lucas falam, como Ó, não comi porque não estou com fome, e deixou Victor Hugo chocado.

O clima esquentou! Bianca foi falar com Felipe e os dois saíram do sério. Boca Rosa falou para o arquiteto que ela se prejudicou com o público por ter dado ouvidos ao arquiteto e ao grupo dele. Ela disse: - Você não faz ideia do que o que você fez, ofende. Você não faz ideia. Felipe disse que ele estava sendo julgado pela blogueira e que não tinha nenhuma relação com as atitudes de Hadson ou de qualquer outra pessoa: - Eu vou continuar assumindo que eu ainda quero ter você até o fim do programa. Você ainda vai ver. Eu juro por Deus. Eu quero você até o fim do programa, uma hora você vai olhar no meu olho e pedir desculpas. Você está achando que esses caras entraram aqui para botar pilha?, respondeu o brother se referindo a Ivy e Daniel, que chegaram na casa trazendo informações que receberam do público quando estavam na casa de vidro.

Bianca saiu chorando da briga e foi desabafar com Pyong, já Felipe estava pronto para o round 2. Daniel foi tirar satisfação com o arquiteto e falou: - Você não pode tratar as mulheres assim. Quando eu vi a tua chamada eu já vi que você é um retardado. Eita! Prior continuou provocando o gaúcho e depois saiu gritando loucamente: - Eu ganhei esse jogo! Ele não sabe o que ele está fazendo, eu ganhei esse jogo!. Após falar essas frases que não fizeram muito sentido, o paulista foi se sentar sozinho.

Mas ele ficou sozinho por pouco tempo, já que logo depois Flayslane foi atrás dele para começar o round 3. A cantora nem deu chance dele falar e só gritou. - O povo está com nojo de vocês três. Nojo! A ponto de eu ficar com nojo de vocês, eu que tenho pena. Veio para cá fazer showzinho, você é mau caráter.

Os ânimos se acalmaram um pouco e Mari, Ivy, Flay e Marcela foram conversar com Felipe. A sister recém-chegada falou para o arquiteto que o público está com muita raiva dele. O brother disse que não se importava com isso e mesmo que perdendo o jogo iria ser sincero. Essa foi a deixa para ele chamar Marcela de falsa e pediu para chamarem Gizelly e esclarecerem a situação com todo mundo junto. Ao ouvir isso, Flay disse que a advogada se estressava e o brother retrucou: - Então manda ela segurar os hormônios dela.

Para acabar com uma notícia feliz, teve beijo sim! Guilherme e Gabi se beijaram! Os dois estavam na cozinha e a loira falou para o modelo: - No meio de tanta maldade e de tanta guerra, eu consegui me apaixonar por você. Finalmente esses dois desenrolaram o beijo!