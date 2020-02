Fernanda Machado revela nome do segundo filho

06/02/2020 | 10:10



Para essas famílias, 2020 será ainda mais especial, já que algumas famosas deram ou vão dar à luz este ano! Fernanda Machado, por exemplo, está grávida de seu segundo filho e babando pela segunda gravidez, como não poderia deixar de ser.

E agora ela contou o nome escolhido para o bebê que vem por aí: Leo. Em suas redes sociais, ela mostrou alguns cliques da barriga e escreveu: Hoje baby Leo chutou para o papai pela primeira vez.

Casada com Robert Riskin, Fernanda sofreu um aborto em abril de 2019 e contou que descobriu que está com placenta prévia, uma complicação da gravidez causada pelo posicionamento da placenta, que se implanta na parte inferior do útero, cobrindo parcial ou totalmente o colo do útero.

Aliás, ela anunciou em pleno Natal que está grávida pela segunda vez! A atriz, que vive nos Estados Unidos, publicou um vídeo revelando a novidade e se derreteu para os fãs e seguidores ao contar que terá mais um bebê:

E nós fomos abençoados com o maior milagre de todos novamente! Há 15 semanas uma nova vida está crescendo dentro de mim! Já tava na hora de compartilhar, porque a barriguinha já tá começando a aparecer. Demoramos um pouquinho dessa vez pra contar pro Lucca, ele já tava bem desconfiado, mas foi uma alegria enorme! Seguimos rezando, e com pensamento positivo pra que tudo corra bem! Gratidão infinita, amor sem fim!!!!, escreveu a atriz na legenda, citando seu primogênito, Lucca.

Que a gestação transcorra de forma tranquila e com saúde!