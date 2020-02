Obituário - 06 de fevereiro de 2020

Ademir Medici

Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020

SANTO ANDRÉ

Maria Goiana de Almeida, 94. Natural de Jaguaribe (CE). Residia na Vila Silveste, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gregório Teixeira Mendes, 85. Natural de Portugal. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilton Rosa, 83. Natural de Agudos (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rioto Basso, 82. Natural de Jaboticabal (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor.

Iolanda Bononi Furlan, 81. Natural de Primeiro de Maio (PR). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Inez Moreno, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Gaspar da Conceição, 60. Natural de Colorado (PR). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Marcilene Farias Santos, 52. Natural do Recife (PE). Residia na Vila América, em Santo André. Autônoma. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Romilson Pereira Alves, 42. Natural de Timon (MA). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 4. Cemitério Santa Cruz, em Teresina (PI).

Letícia Aparecida Paes de Carvalho, 31. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila do Sol, em São Paulo (SP). Controlador de acesso. Dia 4, em Santo André. Cemitério Parque das Cerejeiras, em São Paulo (SP).



SÃO BERNARDO

Romualdo Alves de Lima, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Técnico eletrônico. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Monteiro, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Industrial, em São Paulo (SP). Professora. Dia 4, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.



SÃO CAETANO

Guilherme Rodrigues, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 3 de fevereiro

Iza Maria de Oliveira Ferreira, 72. Natural de Paula Cândido (MG). Residia no Centro de Diadema. Cemitério Municipal.

Euflosina Moreira Brito, 71. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Benedito José dos Santos, 61. Natural de Dores do Turvo (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Pedro Avelino, 39. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 4 de fevereiro

Enoque Rodrigues, 76. Natural de Ituaçu (BA). Residia no Jardim Arco Íris, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Maria José Gomes, 69. Natural de São João Nepomuceno (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Flavio Gregório de Castro, 39. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Ricardo Lima dos Santos, 34. Natural de Diadema. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.



Diadema, quarta-feira, dia 5 de fevereiro

Dersina Rosa de Jesus Souza, 83. Natural de Monte Azul (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

M A U Á

Florisa de Jesus Mourão Cabral, 85. Natural de Piau (MG). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Teixeira da Silva, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.