Petrobras confirma ação em follow on em R$ 30 e venda de fatia detida pelo BNDES

06/02/2020 | 09:01



A ação ON da Petrobras, na oferta subsequente (follow on) para venda de participação detida pelo BNDES, foi precificada em R$ 30, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O desconto foi de cerca de 1,5% em relação ao fechamento no pregão de Quarta-feira (5). Com a operação, o BNDES colocou em seu caixa cerca de R$ 22 bilhões. A fatia representa 9,8% das ações com direito a voto da petroleira, ou 6,7% do capital total. Foram vendidas 734,2 milhões de ações ordinárias.

Até o início da noite de quarta, o BNDES tentou subir o preço do papel na oferta para R$ 30,25, exatamente o valor em que a Caixa vendeu suas ações ordinárias da petroleira em outro follow on, no ano passado, segundo uma fonte.

Na oferta da Petrobras precificada nesta quarta, foram vendidas 734,2 milhões de ações ordinárias, perfazendo a fatia detida atualmente pelo BNDES em ações com direito a voto. A venda ocorreu na NYSE e na B3.

O BNDES possui ainda uma participação de ações preferenciais na petroleira, de mais de R$ 30 bilhões. Essa fatia, que representa cerca de 16% do capital total, será vendida em operações na bolsa, ao longo do ano.

Foram coordenadores da operação o Credit Suisse, Bank of America, Bradesco BBI, Banco do Brasil, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos.