Turismo virtual? Guia aponta os cenários de videogames que você deve explorar

06/02/2020 | 08:18



The Rough Guide to Xbox é um guia turístico um tanto inusitado. Ele mapeia os cenários de videogames mais interessantes para explorar. O projeto é fruto da Microsoft, fabricante do console Xbox, com a Rough Guide, editora britânica especializada no setor de turismo. O livro é digital e já pode ser baixado pela Microsoft Store. Custa £ 20 (cerca de R$ 110) e só disponível em inglês.

O leitor poderá explorar destinos de oito jogos disponíveis para Xbox One X. São eles: Anthem, Assassin’s Creed Odyssey, Forza Horizon 4, Halo 5: Guardians, Metro Exodus, Sea of Thieves, Shadow of the Tomb Raider e Tom Clancy’s The Division 2.

Cada capítulo será específico para um game, trazendo dicas para as viagens virtuais e fotos em alta qualidade. O Sea of Thieves, por exemplo, aponta as cinco principais tabernas que os jogadores devem visitar. Já o Forza Horizon 4 indica os melhores lugares para comprar carros e até celeiros que possuem veículos escondidos.

Apesar de ser uma grande brincadeira, o guia tem um propósito bem legal. Todo o dinheiro arrecadado com a publicação será destinado para a SpecialEffect, instituição de caridade especializada em ajudar pessoas com deficiência física a ter acesso facilitado a videogames.

