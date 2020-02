Ex de Gugu dispara: Se fosse a mãe dos filhos dele, jamais faria isso que Rose Miriam está fazendo

05/02/2020 | 17:11



Muitos não se lembram, mas Fabiana Andrade, que participou da Banheira do Gugu, do saudoso Domingo Legal, teve um affair com o apresentador em 2001.

Os dois namoraram por três meses, e posaram juntos em camarotes do carnaval na Marques de Sapucaí naquele ano. Fabiana, que era rainha de bateria da Império Serrano, deu uma entrevista ao jornal Extra sobre a batalha pela herança do apresentador, que morreu em novembro de 2019. Sobre a perda, ela afirmou:

Tive depressão, fiquei muito triste mesmo. Não queria me pronunciar sobre ele, que sempre foi um amigo querido.

Ela relembrou o carnaval de 2001 ao lado do então namorado:

Lembro que todo mundo queria tirar foto da gente, passamos pelo Camarote da Brahma, mas antes ele ficou do lado da minha mãe em outro espaço enquanto eu desfilava.

Ela então comentou uma matéria da Veja do mesmo ano, onde Gugu afirmou que sua mãe, Maria do Céu, o aconselhou a terminar o romance por achar que os dois tinham vidas muito diferentes:

Nem sabia disso. Não li.

Batalha judicial pela herança de Gugu

Por outro lado, ela vem lendo as notícias sobre a disputa entre Rose Miriam, companheira de Gugu, e a família dele - e tem opinião formada sobre a questão:

Se eu fosse a mãe dos filhos dele, jamais faria isso que ela está fazendo. Pelos meus filhos. Aquelas crianças não merecem estar no meio disso. Vejo o João Augusto em fotos e queria dar um abraço nele. Ele é o Gugu escrito.

E continua, falando sobre a generosidade do ex:

Ninguém precisava pedir nada a ele. Uma vez o Gugu foi para a Bahia e me trouxe uma blusa cheia de pedras que hoje valeria uns três mil reais. Ele adorava dar presentes.

Sexualidade de Gugu

Andrade também comentou os boatos sobre a sexualidade de Gugu, que vêm ganhando força após uma reportagem do Fantástico onde Maria do Céu afirmou que Rose e ele não tinham relação:

Acho um absurdo quando me perguntam se ele era ou não [gay]. O que posso dizer é que ele foi um grande amigo e um homem exemplar.