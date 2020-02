Assessoria de Petrix afirma que o atleta ficou muito abalado com intimação da Justiça e já entrou em contato com advogados

05/02/2020 | 17:10



Petrix Barbosa, ex-participante do BBB20, está sendo indiciado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em um inquérito que investiga os supostos assédios cometidos pelo atleta olímpico durante o confinamento, contra Bianca Andrade e Flayslane.

Após ser eliminado do reality com 80% dos votos na última terça-feira, dia 4, o atleta foi notificado do caso e, procurada pelo ESTRELANDO, sua assessoria de imprensa comentou o caso. De acordo com o comunicado, o ginasta ficou muito abalado com as acusações, mas está de consciência tranquila em relação aos seus atos. Ele também já entrou em contato com seus advogados, que já estão lidando com o caso.

Leia o pronunciamento na íntegra a seguir:

A assessoria de imprensa do atleta Petrix Barbosa informa que o ginasta já tomou conhecimento da repercussão do suposto assédio. Petrix ficou muito abalado com a forma que o episódio foi tratado, mas está com a consciência limpa e tem convicção de que a verdade irá aparecer. O caso agora está nas mãos do advogado dele, com quem inclusive já conversou, e agora está sendo resolvido internamente.

Já a área de comunicação da Polícia Civil revelou que Petrix será ouvido nesta sexta-feira, dia 7.