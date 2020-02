Rafael dos Santos



05/02/2020 | 16:28



A casa de shows 52''s Rock Bar (Rua Senador Cesar Vergueiro, 52), em São Bernardo, recebe domingo (9) a festa Zero Hora. O evento terá Dj''s renomados como Anderson Arantes, que foi residente na antiga casa de shows Front 575, e também Renato Stoicov e Anderson Costa. A noite promete uma viagem musical aos anos oitenta e noventa, chegando até os dias de hoje.

A festa terá início as 19h. A entrada custa $20 no local e mulheres até as 20h é grátis.