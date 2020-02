Potência de energia eólica cresce 221,7% nas Américas em 10 anos

05/02/2020 | 16:34



A potência de energia eólica instalada nas Américas cresceu 221,7% nos últimos 10 anos, de 46 gigawatts (GW) para 148 GW, informou o Global Wind Report 2019, publicado esta semana pela Global Wind Energy Council (GWEC), principal referência do setor. Em 2019 foram instalados 13,427 GW na região, crescimento de 12% em relação ao ano passado.

O Brasil ficou em quarto lugar entre os países que mais instalaram parques eólicos nas Américas do Norte, Central, do Sul e Caribe. O país aumentou a geração eólica em 745 megawatts (MW), atrás da Argentina, com 931 MW; México, com 1,284 GW; e os Estados Unidos, com mais 9,143 GW instalados.

A expectativa do GWEC é que a capacidade da região aumente para 220 GW entre 2020 e 2024, com a instalação de mais 72 GW no período.

Offshore

De acordo com o relatório, o mercado de energia eólica offshore vem progredindo nos Estados Unidos, depois de conquistar a Europa, e a previsão é que o país construa parques em grande escala entre 2022-2023, atingindo 10 GW até 2026.

"O Brasil também está procurando explorar o mercado offshore e tem potencial para implantar no máximo 700 GW de energia eólica offshore, de acordo com um roadmap divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE)", informou.

O relatório completo sobre a energia eólica no mundo será divulgado em março, disse o GWEC sobre a sua principal publicação.