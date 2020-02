Filmes de Hector Babenco serão exibidos no Reserva Cultural

Miriam Gimenes



05/02/2020 | 23:09



O documentário que conta a história de Hector Babenco, Babenco – Alguém tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, feito pela sua mulher, Bárbara Paz, chega aos cinemas no dia 9 de abril. Mas até lá haverá a oportunidade de assistir a oito filmes feitos pelo cineasta – um por semana –, no Reserva Cultural (Av. Paulista, 900), em São Paulo.

A celebração começa amanhã, às 19h30, com Pixote, a Lei do Mais Fraco, que será exibido restaurado em 4K e que conta com Fernando Ramos da Silva, ator que foi morador de Diadema e morreu aos 20 anos. Também estão previstos O Rei da Noite (dia 12); Coração Iluminado (19); O Passado (26); Lucio Flavio (4/3); Brincando nos Campos do Senhor (11); O Beijo da Mulher Aranha (18) e Carandiru (25).

O longa feito por Bárbara Paz traça um paralelo entre a arte e a doença de Babenco.