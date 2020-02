'Não consegui olhar muito para o Petrix, desculpa', diz Renata no 'Mais Você'

05/02/2020 | 15:50



Renata, participante que foi eliminada da Casa de Vidro do BBB 20, esteve no Mais Você desta quarta-feira, 5, ao lado de Caon e Petrix Barbosa, que também saíram do Big Brother Brasil na noite de terça-feira, 4.

Ela aproveitou para criticar Petrix, acusado de ter assediado Bianca Andrade e Flayslane dentro da casa: "Eu ouvi o público. Até não consegui ainda olhar muito para o Petrix. Desculpa, mas o pessoal tá muito chateado com ele, mesmo."

Questionada pela apresentadora Patrícia Poeta, afirmou que não se sentia bem com "algumas atitudes que ele teve na casa": "Tô do lado do público. Não consegui acompanhar o programa, mas eu interagi lá com eles, diretamente."

Em outro momento, Petrix afirmou: "A única noção que a gente tem é o sentimento que a gente recebe dentro da casa, e eu tinha o carinho de todos. Chegamos a fazer uma oração para eu ficar e depois eu falei 'estou forte, vai acontecer o melhor pra mim'. E o melhor pra mim foi sair".

Ao longo dos últimos dias, o participante se envolveu em diversas polêmicas, tendo sido acusado de assediar suas colegas Bianca Andrade e Flayslane, chegando a receber uma intimação para prestar depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Internautas também pediram sua expulsão após ter derrubado Pyong Lee na disputa pelo Big Fone.