Após revelações em livro, Ashton Kutcher fala que mantém contato com filhas de Demi Moore

05/02/2020 | 15:10



Demi Moore fechou 2019 com chave de ouro ao lançar uma autobiografia falando sobre detalhes bem polêmicos em relação à sua vida. Entre outros assuntos, ela expôs seu conturbado casamento com Ashton Kutcher, que durou de 2005 a 2013 e chegou ao fim devido a uma traição por parte do ator. Apesar de Ashton ter dado algumas indiretas sobre o assunto, só agora ele decidiu abrir o jogo e desabafar sobre sua relação com a ex.

Em entrevista ao podcast WTF with Marc Maron, o ator revelou que apesar de estar tudo bem entre ele e Demi, os dois não se encontram mais.

- Ah... Nós não nos vemos. Você sabe. Está tudo bem, [mas] nós não nos vemos, disse ele.

Em seguida, Ashton revelou que, apesar de não ter mais uma relação com a ex, mantém contato com as filhas de Demi - Rumer, Scout e Tallulah, frutos do relacionamento da atriz com Bruce Willis - até hoje.

- Eu faço um grande esforço consciente para manter contato com as garotas. Foram oito anos. Não há maldade.

Ele continuou, dando detalhes sobre a relação que possui com as meninas:

- Eu as amei e nunca vou parar de amá-las, respeitá-las, honrá-las e torcer para que elas sejam bem sucedidas em qualquer coisa que estejam perseguindo. Ao mesmo tempo, não sou o pai delas. Eu nunca tentei ser o pai delas. Eu sempre respeitei o Bruce e acho que ele é um ser humano brilhante e um homem incrível. Então se eles não quiserem ter contato comigo, eu não vou forçar, mas eles querem e é ótimo.

Parece que, apesar das polêmicas do livro, hoje em dia está tudo bem entre eles, né?

