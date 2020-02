Justiça nega recurso e mantém suspenso processo de impeachment contra Atila

Raphael Rocha

A 12ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), por três votos a zero, rejeitou o recurso do presidente da Câmara de Mauá, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), contra a decisão de anular o andamento de um dos processos de impeachment do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB).

O julgamento aconteceu na tarte desta quarta-feira (5) pelos desembargadores JM Ribeiro de Paula, Edson Ferreira e Souza Meirelles. Aanalisava pedido de Neycar e do presidente de comissão montada na casa para analisar solicitação do PT, o vereador Joelson Alves dos Santos, o Jotão (PSDB), para destravar o andamento do caso.

No fim de 2018, o diretório do PT protocolou pedido de impeachment contra Atila acusando que o prefeito quebrou o decoro do cargo em decorrência dos fatos narrados pela Operação Trato Feito, da PF (Polícia Federal), que apontou que o socialista era líder de um esquema que desviava recursos de contratos públicos para pagar propina a vereadores em troca de apoio no Legislativo.

Em abril, a defesa de Atila, liderada pelo advogado Leandro Petrin, já havia conquistado liminar para suspender o trâmite do processo de cassação contra o chefe do Executivo sob argumento de cerceamento de defesa. A alegação foi a de que essa comissão não havia acolhido manifestação dos defensores do socialista para ouvir alguns vereadores.

“Acho que agora, com mais uma decisão colegiada do TJ-SP, desta vez no segundo processo de cassação do prefeito, fica consignada a estabilidade política na cidade, dando tranquilidade ao prefeito e aos vereadores terminarem seus mandatos e, neste ano, serem submetido ao crivo popular novamente. É o eleitor quem tem soberania para de decidir quem serão seus representas”, disse Petrin.