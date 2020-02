Após polêmica, Jay Z explica por que ele e Beyoncé não se levantaram durante o hino nacional no Super Bowl

05/02/2020 | 14:10



Após gerar controvérsias na web, Jay Z resolveu esclarecer o motivo de ele e Beyoncé terem ficado sentados durante o hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl, que aconteceu no último domingo, dia 2. De acordo com o site TMZ, durante uma sessão de perguntas e respostas na Universidade de Columbia, o rapper negou que existia um contexto político no fato de ambos terem ficado sentados durante a performance de Demi Lovato:

- Se fosse isso, eu falaria para vocês: Sim, nós fizemos isso. Eu acho que as pessoas sabem disso sobre mim. O que aconteceu foi que, quando chegamos lá, nós nos sentamos e o show já ia começar. Minha esposa disse para mim: Eu conheço esse sentimento. Ela estava super ansiosa porque já tinha se apresentado no Super Bowl antes. Eu não. Então quando chegamos lá entramos nesse modo artista... Estávamos somente assistindo, começou.

Jay disse que depois conversou com Bey sobre o quando eles estavam orgulhosos de Demi.

- Então meu telefone tocou. Eu atendi e me disseram: Você sabia que vocês não levantaram, né? Eu falei: O que?

O rapper também afirmou que ele não iria colocar a sua filha, Blue Ivy Carter, que estava com eles, nessa posição.

No fim, Jay também comentou que não teve que fazer um protesto graças ao show de Jennifer Lopez e Shakira.

- Se você olhar para o palco e para os artistas que escolhemos, uma é colombiana e outra porto-riquenha. Isso já é o maior protesto.