Após cirurgia nas cordas vocais, Miley Cyrus mostra exercício de reabilitação

05/02/2020 | 10:11



Miley Cyrus passou por uma cirurgia nas cordas vocais no final de 2019. A cantora foi ao médico para tratar de uma infecção na garganta e acabou descobrindo o problema. Ela já foi rapidamente mandada para a operação, para que pudesse tratar do problema logo e voltar para a música rapidamente. Pelo visto, a estratégia deu certo, já que a diva compartilhou um vídeo no Instagram em que fazia exercícios de reabilitação.

No post, Miley está agachada com as costas na parede enquanto canta notas musicais. Ela explicou que a posição facilita os exercícios que ela tem que fazer com a voz e ainda brincou que é uma boa estratégia ficar com um músculo queimando para se esquecer do incomodo na garganta. Que figura! Além disso, a voz de Unholy também disse:

- Tudo está tão bem esses dias. Estou achando minha cirurgia vocal no final do ano passado um presente, me fez ter tempo para realmente aprimorar meu ofício! Cuidado!