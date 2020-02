Após eliminação de Petrix, Daniel e Ivy informam brothers sobre acontecimentos fora do BBB20

05/02/2020 | 10:10



Já está mais do que claro que o BBB20 é só fogo no parquinho e, na madrugada desta quarta-feria, dia 5, não foi diferente! Após Petrix ser eliminado com 80,27%, os confinados foram pegos de surpresa pela chegada de Daniel e Ivy, que estavam na casa de vidro, e muita conversa (com direito a lágrimas!) rolou!

Hadson, que pensou ser o eliminado da vez, vibrou ao saber do resultado do paredão e não mediu as palavras ao declarar para Lucas, Boca Rosa e Felipe: - Eu tenho direito de achar Petrix falso. Porque ali na escada, um dia, ele falou que não iria votar em nós três. E na primeira oportunidade, ele votou em mim. Estou mentindo?. A influencer, por sua vez, rebateu ao dizer: - Você falou que o seu voto ia ser sempre aberto e você votou nela [Mari] . Sempre falou: - Vou falar na cara da pessoa que vou votar e você não falou com ela. Hadson, então, voltou atrás e afirmou: - Eu ia falar e não falei. Ou seja, errei. Mas isso são atitudes que não cabem a gente julgar, finalizou.

A conversa, no entanto, mexeu com o ex-jogador de futebol e ele decidiu pedir perdão à Mari. - Me perdoa, o contexto são as pessoas que fazem. Eu tive uma avaliação completamente deturpada de você, de jogo, de pessoa nunca. Me perdoa, disse o Hadson, aos prantos. Mari, também chorando muito, respondeu: - Eu te perdoo. Hadson continuou: - As meninas se bloqueiam para mim, mas você e a Bianca são diferentes. Atenta, Mari respondeu: - Qualquer pessoa merece perdão, vai chegar o momento em que eu vou te pedir perdão por alguma coisa. Jamais existe mágoa.

Lágrimas à parte, a chegada de Daniel e Ivy funcionou como um divisor de águas no BBB20! Depois que os dois foram recebidos pelos brothers e conheceram os cômodos da casa, a mineira e o gaúcho se reuniram com os participantes na sala. Ambos se apresentaram e falaram um pouco sobre suas vidas e a experiência da Casa de Vidro. - Vocês não são atores mesmo?, questionou Manu.

Na Casa de Vidro, Daniel e Ivy receberam muitas informações do público e, a pedido das pessoas de fora da casa, deram alguns detalhes do que está acontecendo por aqui. Os dois contaram a Pyong que sua esposa ainda não deu à luz, falou que Igor Carvalho aceitou o pedido de namoro de Manu, afirmo que Marcela estava certa e, de quebra, deram detalhes sobre a postura dos brothers na casa...

No Quarto Céu, Daniel declarou: - As atitudes dele não eram legais, eles falavam mal das gurias. [...] Eles não prestam, esses machos. Eles não respeitam vocês. A reação das mulheres foi imediata, com muitas lágrimas, pedidos de desculpas e promessas de união. O gaúcho ainda declarou: - E não é porque eu e Pyong somos homens que não estamos com vocês, tá? Lá fora também tem macho que ajuda vocês.

As revelações mexeram com as mulheres da casa, inclusive com Boca Rosa. Ainda no quarto, ela se retratou com as companheiras e, aos prantos, afirmou: - Eu não quero mais ser exposta, eu não quero mais ser julgada. Eu tenho trauma com isso. Não quero mais ser julgada errada. Só queria paz, queria que todo mundo se desse bem, não queria ir contra ninguém.

Vale dizer que, enquanto Daniel e Ivy contavam os babados, os brothers da casa ficaram de fora, sem entender o que estava acontecendo. Flayslane, por sua vez, conversou com Guilherme sobre as novas informações: - As torcidas estavam indo lá [na Casa de Vidro] levando placas para que eles trouxessem os recados. É muita verdade o jogo deles. O menino disse: Sou homem, mas estou com nojo dessa sujeira toda. [...] Só coisa podre dos meninos. Não pode falar para eles de jeito nenhum. Se as meninas souberem que eu estou contando isso para você, estou f****a. Os meninos estão todos queimados. Falaram que o Lucas é um dos piores, estou destruída, eu tenho ele como irmão.

Os outros meninos, por sua vez, estranharam a postura dos novos confinados e declaram preocupação com o rumo que o jogo vai seguir agora: - Elas estão interpretando na maldade, estou preocupado com a pessoa, o próprio Petrix. disse Felipe. Mais tarde, durante conversa com Vitor Hugo e Lucas, ele continuou o assunto, dizendo: - Informação tem que ser para todos, só para uns acho ruim, posso estar recebendo informação distorcida. Ai ai...