Príncipe William tem a melhor resposta quando uma fã lhe diz que a princesa Charlotte é sua favorita

05/02/2020 | 10:10



Príncipe William se declarou publicamente para a esposa e para a filha! Segundo a People, o neto da Rainha Elizabeth II estava em um resort no sul do País de Gales para alguns compromissos da família real. Ele foi acompanhado de Kate Middleton e por lá os dois pararam para conversar com alguns admiradores que estavam esperando por eles. Uma mulher que estava no local falou para o pai de três filhos que Charlotte era a criança da realeza favorita dela. Ao ouvir isso, William respondeu:

- Sim, ela é encantadora, assim como a minha esposa!

Que amor! Ainda de acordo com a publicação, um amigo de Kate e William disse que eles têm um casamento bem equilibrado. A duquesa ajuda o príncipe a balancear o lado intenso dele com o equilíbrio e calma dela. Além disso, a pessoa completa:

- Eles cuidam um do outro de diferentes maneiras. Algumas pessoas podem dizer que é um casamento à moda antiga, mas parece funcionar. Eles têm diferentes papéis, mas estão unidos como um time.