Obituário - 05 de fevereiro de 2020

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



05/02/2020



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020

www.dgabc.com.br/obituarios

SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 2 de fevereiro

Edy Bento Xavier, 93. Natural de São Carlos (SP). Residia em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Sidney Silva Raimundo, 51. Natural de São Pedro do Ivaí (PR). Residia em Santo André. Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, 3 de fevereiro

Isabel Munhoz Rodrigues, 85. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Orminda de Freitas Gasparino, 84. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Eliomar Moura da Silva, 74. Natural de Iguatu (CE). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo (SP). Dia 3, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pinheiro, 77. Natural de Anadia (AL). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonas Fernandes de Lana, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Asceno da Silva, 61. Natural de Cianorte (PR). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 4 de fevereiro

José Ferreira de Melo, 87. Natural de Águas de Santa Bárbara (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 31 de janeiro

Lucila Gascheler Gianelli, 83. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

São Bernardo, sábado, dia 1º de fevereiro

Helquias Macedo, 91. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Clarício Pereira da Silva, 90. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Benedito dos Santos Filho, 78. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Paineiras, em Artur Nogueira (SP). Dia 1º, em Artur Nogueira. Cemitério de Vila Euclides.

Itajacy Furtado de Oliveira, 76. Natural de Resplendor (MG). Residia em Biritiba Mirim (SP). Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério de Biritiba Mirim (SP).



São Bernardo, domingo, dia 2 de fevereiro

Célia Mazeti Nogueira, 96. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro da Paulicéia, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Valdemar Tavares da Silva, 85. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Pedro Soares Barreto, 76. Natural de Caraguatatuba (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Palmira Lain Napoli, 100. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Fim, 82. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Demétrio de Oliveira, 80. Natural de Itapeva (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rogério Lopez, 48. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 4. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

D I A D E M A

Diadema, domingo, dia 2 de fevereiro

Geralda Fernandes dos Reis, 93. Natural de Piedade do Rio Grande (MG). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 2. Cemitério Campo Grande, Distrito de Santo Amaro, em São Paulo (SP).

Marli Stori da Silveira, 73. Natural de Porto União (SC). Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Antonio Sérgio Malamam, 65. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 2. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).

Valdir Pereira Rosa, 63. Natural de Unaí (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.



Diadema, segunda-feira, dia 3 de fevereiro

Maria Rita de Lima, 65. Natural de Piraju (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Gervásio de Oliveira, 60. Natural de Primeiro de Maio (PR). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, sábado, dia 1º de fevereiro

Eliomar Carneiro de Santana, 60. Natural de Conceição do Goité (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 2 de fevereiro

Olindino de Souza Andrade, 87. Natural de Poções (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2, em Diadema. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Plínio Ferreira da Silva, 77. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Raimundo Viana da Silva, 69. Natural de Quixadá (CE). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 3 de fevereiro

Sebastião Silvio Martins, 88. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Alda de Melo Dias, 81. Natural de Felixlândia (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Nilza dos Santos, 68. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Edivete Teresinha Angelini, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 3, em Santo André. Cemitério São José.