‘Apimentado’ no visual, Hyundai HB20 Sport é lançado por R$ 70.990

Leo Alves

Do Garagem360



05/02/2020 | 09:18



O Hyundai HB20 Sport, nova versão com apelo esportivo do modelo, foi lançada no Brasil nesta semana. Com preço sugerido de R$ 70.990, a nova configuração chega às concessionárias ainda neste mês.

Apesar do visual, sob o capô não há nenhuma mudança. A versão Sport utiliza o motor 1.0 turbo com injeção direta de combustível e que rende 120 cv de potência. O câmbio automático de seis marchas completa o conjunto.

Hyundai HB20 Sport: novidades

Para “apimentar” o visual, o hatch recebeu um kit composto por saias laterais e aerofólio pintados em preto, além de uma saia traseira que pode receber um filete em vermelho ou cinza.

A grade frontal, embora tenha o mesmo formato, passa a ter aletas em formato de cascata. Assim como no traseiro, o para-choque dianteiro recebeu um detalhe que pode ser pintado em vermelho ou cinza, de acordo com a cor da carroceria.

Com 16 polegadas, a roda de liga leve tem desenho exclusivo, inclusive com a calota de centro pintada em vermelho.

Interior

Por dentro, a versão Sport tem como diferencial os pedais revestidos em alumínio, volante revestido em couro perfurado com costura em vermelho, detalhes de acabamento que simulam fibra de carbono e o inédito — para o modelo — carregador sem fio para smartphones.

Além dele, a direção elétrica progressiva, o volante com regulagem de altura e profundidade, os retrovisores elétricos com seta, o computador de bordo, o controle de velocidade de cruzeiro e o sistema multimídia com tela de oito polegadas compatível com Apple Car Play e Android Auto são alguns dos outros equipamentos de série.

