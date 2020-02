Após se afastar do Mais Você, Ana Maria Braga manda recado para fãs: Estou bem, estou em casa

05/02/2020 | 09:10



Na última semana, Ana Maria Braga preocupou os fãs ao adiantar as suas férias do Mais Você, o que estava programado para o dia 7 de fevereiro, mas acabou acontecendo a partir do dia 31 de janeiro, já que está se tratando de um câncer no pulmão. Passado o susto, a apresentadora fez questão de tranquilizar os seus seguidores com uma mensagem falando sobre o seu estado de saúde através do Twitter.

Oi pessoal, como vocês estão? Eu estou bem viu? Estou em casa. Agradeço o carinho de sempre, as orações..., escreveu ela na rede social.

E não foi só isso. Ana Maria ainda compartilhou um texto emocionante em seu site falando que nem sempre a vida é leve, mas que chorar é uma boa opção. Confira as palavras na íntegra:

Quantas vezes você, antes de sair de casa, colocou uma máscara para fingir que estava tudo bem? Que as coisas estavam sob controle e que você tinha a vida nas rédeas? Quantas vezes escondeu sob o manto da super-heroína que podia tudo, que era a Mulher-Maravilha e fez com que essa pose de inabalável não deixasse ninguém te atingir? Às vezes, depois de cairmos demais, de nos machucarmos demais, de nos ferirmos demais, cansamos de mostrar que somos vulneráveis e acabamos criando uma casca de proteção, como uma blindagem contra a vida. Então, não trocamos, não amamos, não nos desnudamos nem nos mostramos como realmente somos, com nossos defeitos, inseguranças, medos e tudo aquilo que nos qualifica como humanos que somos. A questão é que sustentar uma máscara cansa. Não dá pra você, dia após dia, usar toda a sua energia pra fingir ser alguém que não é. Não dá pra fazer de conta que está sendo fácil, porque certamente não está. Quer um conselho? Desaba. Cai na cama, pega o travesseiro e chora tudo que precisa chorar. Reconhece aí dentro o ser humano que está pedindo colo. Sai de casa e peça ajuda. Não precisa ser forte sozinha, nem deve. Chorar é um ato de coragem. Mostrar-se vulnerável, também. Acredite no poder da vulnerabilidade, entenda o que está pesando nessa mochila que você carrega contigo pela vida e deixa um pouco dessa bagagem solta. Divide com quem está por perto. Não dá pra passar a vida toda seguindo com pressa, com peso, com medo. Por isso repito, chorar é um ato de coragem. Nem sempre a vida é leve, mas as lágrimas levam muita coisa embora. Elas limpam o peso das emoções que parecem nos sufocar e lavam o coração da gente, trazendo mais paz, que nem depois de um dia de tempestade. Depois das lágrimas, vem a entrega. É aquele momento em que você sente uma voz dentro de si falar mais alto. Esse GPS interno vai te consolar e te dizer pra qual direção ir. É como a alma, limpa depois da troca de energia, deixando seus sentidos mais apurados. Aí é hora de arregaçar as mangas e agir, porque só uma atitude vai te mover em direção a outro lugar. Mas sem as lágrimas fica difícil enxergar tão longe. Vai por mim: elas vão te deixar mais forte.

Tocante, né? Lembrando que Ana Maria foi diagnosticada com câncer no pulmão, desta vez mais agressivo, e abriu o coração ao contar a notícia em seu programa:

- Não vai cair o cabelo. A quimioterapia é diferente. Mas tem sintomas, quem já conviveu com alguém em tratamento de câncer sabe que tem dias que você fica mais sensível... E a imunoterapia pode causar isso. Quem está me tratando é o médico de sempre. Ele entrou nessa briga comigo da vez que entrei nas outras e não tenho dúvidas que vou ganhar mais uma vez. Queria muito contar com vocês do outro lado, porque vou fazer mais alguns ciclos de imuonoterapia, de 21 em 21 dias.