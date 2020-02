Hong Kong vai impor quarentena a indivíduos provenientes da China

05/02/2020 | 08:54



A chefe-executiva de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou hoje que o território vai exigir que todos os indivíduos provenientes da China fiquem em quarentena por 14 dias, como parte de amplos esforços para conter a propagação do coronavírus.

A nova política se aplica a todos os viajantes que vierem da China continental e entrará em vigor no sábado (08).

"Estamos num estágio mais grave", disse Lam, demonstrando preocupações com a disseminação do vírus no território semiautônomo. A última medida veio após Hong Kong relatar três novos casos da doença, que provavelmente ocorreram por transmissão local.

Na tarde desta quarta-feira (pelo horário local), Hong Kong tinha 21 casos confirmados, com uma morte. Fonte: Dow Jones Newswires.