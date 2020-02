LeBron brilha e comanda vitória dos Lakers sobre os Spurs na NBA

05/02/2020 | 08:39



Mesmo ainda em clima de luto, LeBron James não deixou de brilhar em quadra na noite desta terça-feira. O astro comandou a vitória do Los Angeles Lakers sobre o San Antonio Spurs por 129 a 102, diante de sua torcida, na Califórnia. Pela mesma rodada da NBA, Milwaukee Bucks e Houston Rockets venceram seus jogos.

LeBron fez a diferença no Staples Center principalmente no último quarto, quando marcou 19 dos seus 36 pontos na partida. O cestinha do jogo acertou três cestas de três pontos nos minutos finais, acabando com qualquer chance de reação do rival. Ele ainda anotou nove assistências e sete rebotes, em uma de suas melhores atuações nas últimas semanas.

Anthony Davis e Kyle Kuzma anotaram cada 18 pontos, sendo que Kuzma terminou o jogo com um "double-double" por ter agarrado 12 rebotes. Mesmo começando o jogo no banco de reservas, Dwight Howard obteve dois dígitos em dois fundamentos, com 12 pontos e 11 rebotes.

Do outro lado, DeMar DeRozan foi o grande destaque dos Spurs, com 28 pontos, nove rebotes e sete assistências. Ele, contudo, não teve companhia no comando da equipe. O segundo marcador do time foi Bryn Forbes, com apenas 13 pontos. Foi a quinta derrota nos últimos sete jogos dos Spurs, em 10º lugar da Conferência Oeste, com 22 vitórias e 28 derrotas.

Já os Lakers seguem em bom momento. Lideram a mesma conferência e exibem a segunda melhor campanha da temporada regular até agora, com 38 triunfos e 11 revezes.

Em New Orleans, Giannis Antetokounmpo ofuscou Zion Williamson e o Milwaukee Bucks bateu os Pelicans por 120 a 108. O astro grego da equipe visitante anotou 34 pontos e 17 rebotes, em mais um "double-double" na temporada. O cestinha do jogo foi acompanhado por Khris Middleton e seus 20 pontos, oito rebotes e o mesmo número de assistências.

Pelos Pelicans, Brandon Ingram foi o destaque, com 32 pontos. Zion contribuiu com 20, sete rebotes e cinco assistências. O time da casa ocupa o 12º lugar do Oeste, com 20 vitórias e 31 derrotas. Já os Bucks ostentam a melhor campanha do campeonato, na liderança isolada da Conferência Leste, com 43 triunfos e apenas sete revezes.

Ainda na noite de terça, o Houston Rockets superou o Charlotte Hornets por 125 a 110. James Harden, irregular na temporada, não decepcionou desta vez. Anotou 40 pontos, 12 assistências e nove rebotes, quase registrando um "triple-double".

Harden chamou a responsabilidade numa noite em que os Rockets tiveram os desfalques de Russell Westbrook e Clint Capela, ambos lesionados. O brasileiro Nenê também ficou de fora. Sem eles, o time de Houston contou com o destaque de Danuel House Jr., com 22 pontos e nove rebotes.

Com sua terceira vitória seguida, os Rockets figuram em quinto lugar no Oeste, com 32 pontos e 18 rebotes. Já o Charlotte Hornets é apenas o 12º do Leste, com 16 triunfos e 35 revezes.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

New Orleans Pelicans 108 x 120 Milwaukee Bucks

Houston Rockets 125 x 110 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 127 x 99 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 129 x 102 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Detroit Pistons x Phoenix Suns

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Boston Celtics x Orlando Magic

Brooklyn Nets x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x Miami Heat