Gestão colaborativa dá lucro

Toda empresa quer inovar, investir milhões em tecnologia, ter os melhores profissionais do mercado. Disrupção é a palavra do momento. Diariamente ouvimos sobre startups, unicórnios, grandes companhias que nascem, inúmeras que fecham – estas engolidas por modelos cada vez mais competitivos. O que deve ser feito para se diferenciar? A estratégia central é perceber a mudança e adaptar-se a ela com muita rapidez antes da concorrência. É fundamental ter investimentos maciços para deixar a empresa competitiva, porém, o grande segredo é investir em pessoas, trazer os colaboradores para perto da alta gestão, ouvi-los, instigá-los a inovar e a errar. Erros são riquezas e essas joias serão lapidadas e trarão lucros.

No empreendedorismo colaborativo o segredo é não ficar apenas em estratégias. O verbo central é agir. Com ação é possível que os colaboradores se envolvam 100% com o negócio a ponto de torná-los donos, bonificando-os por cada atitude, por maior ou menor que seja. Felicidade traz retorno financeiro. Ter empresa comprometida na geração de receita futura, aliada à cultura de inovação, é o diferencial em mercado competitivo. E inovar tem receita zero, já que significa abraçar o futuro e o futuro não emite nota fiscal. Os resultados e os lucros são conquistados quando o futuro se torna presente.

Ser apaixonado pelo que faz e ter o trabalho como divertimento são dois dos impulsionadores para o sucesso da empresa. Em pleno ano 2020 não é mais permitido ter aquela mentalidade de que o trabalho significa estresse, cansaço, cobranças e falta de atitudes. Quando a direção e os colaboradores amam o que fazem o produto entregue ao consumidor final fica de alta qualidade e preço baixo.

O aprendizado é o capital do futuro. A inteligência coletiva é a maior riqueza do ser humano. Para se sobressair como empresa de sucesso é primordial ter poder por meio das pessoas (e não sobre elas!). E para se conseguir chegar a esse patamar, é preciso ser amado pelos colaboradores, pois organização de sucesso funciona como organismo vivo, descentralizada.

Verdadeiro líder é quando ele cria muitos líderes, inclusive a tal ponto de se tornar desnecessário. O insubstituível não pode ser promovido. Então, que os colaboradores se finjam de patrão, mas façam de verdade. No mundo dos negócios nos dias de hoje, felicidade e bem-estar equivalem a lucro. É fácil medir os ganhos da empresa, mas é complicado mensurar o grau de confiança e liderança. Ter empresa comprometida na geração de receita, aliada à cultura de inovação por meio do empreendedorismo coletivo, é o diferencial em mercado competitivo.

Claudio Zini é diretor-presidente da empresa Pormade Portas.

PALAVRA DO LEITOR

Falácia

Soaram muito mal as palavras do prefeito de Mauá neste Diário (Política, dia 2). Como sempre, continua mentiroso! Amaria mesmo a cidade e seus munícipes? Fato que não! Eu, por exemplo, sou parte da população e se ele se preocupasse e tivesse esse amor que diz ter pelo povo, talvez já tivesse recebido minha rescisão contratual, a qual estou à espera desde setembro do ano passado. Peço a você, morador de Mauá, que não caia no engodo dito por esse moço. Pois as mentiras dele seriam cômicas se não fossem trágicas. Deus cuide da nossa cidade.

Rosângela Caris

Mauá

Reflexos

Os reflexos da crise na economia se refletem com o desemprego, que atinge alguns milhões de brasileiros. E pesquisas confirmam que aumenta o número de trabalhadores que recebem salário mínimo, cujo valor não leva em consideração o dispositivo constitucional. Quem ganha tão pouco diminui a sua participação no mercado consumidor. Essa questão exige posicionamento de especialistas em economia para buscar encaminhamentos adequados. Sem consumo há riscos no sistema produtivo.

Uriel Vilas Boas

Santos (SP)

Expresso ABC

Creio que os planejadores da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) já deveriam testar nos fins de semana a reunificação das linhas 7 e 10, ou seja, exatamente como era em passado recente, começando com a especificação detalhada e minuciosa das 34 novas composições a serem adquiridas, com a relação à potência e à largura das carruagens, de tal forma que se dispense o uso de estribos e borrachões, a fim de se eliminar os acidentes com as inumeráveis quedas nos vãos. A Linha 10-Turquesa teve aumento crescente de demanda a partir das conexões das linhas 5-Lilás, 15-Prata e 2-Verde e, com a atual terminação em única plataforma no Brás, faz com que todos prefiram utilizar a Linha 2-Verde, sobrecarregando-a, para acessar as linhas 1-Azul e 4-Amarela, pois, da forma como está hoje, é impraticável se utilizar o terminal no Brás. O trecho entre as estações Tamanduateí e Barra Funda é o que possui a maior capacidade de se eliminar múltiplas baldeações, do que quaisquer outras linhas, e aumentar a integração com todas as linhas do Metrô, inclusive da futura 6-Laranja na Água Branca. Caso essas providências sejam tomadas, é dispensável a utilização do Expresso ABC nos fins de semana.

Luiz Carlos Leoni

São Caetano

Entalado

No dia 10 de janeiro um caminhão entalou no Terminal São Caetano, danificou, virou reportagem de TV, no último dia 3, me deixou indignado e até hoje nada foi feito para que o local volte ao que era. Espero que após essa denúncia seja resolvido o problema.

Fernando Zucatelli

São Caetano

1º de Maio

A informação passada a este conceituado Diário sobre a deterioração do Estádio 1º de Maio não condiz com a verdade (Esportes, dias 1º e 4). Trabalhei nesse espaço por vários anos e foi feito tudo errado. Obra aonde vai gesso primeiro deveriam ter se preocupado com o telhado e isso não aconteceu, além das infiltrações que vinham da primeira laje! Esse problema de deterioração vem desde a reinauguração do espaço. As empresas que prestaram os serviços de revestimento dos pisos faliu e não teve o que fazer. Se fosse na casa dos responsáveis pela obra, garanto que não teriam feito serviço ao custo e jeito que foi feito.

Ailton Natalino de Lima

São Bernardo