Santo André joga por R$ 1 milhão e vaga na Copa do Brasil

04/02/2020 | 23:40



Mais do que uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil, o Santo André enfrenta o Criciúma, hoje, às 16h30, no Bruno Daniel, atrás da premiação de R$ 1,19 milhão que terá direito em caso de classificação – se for eliminado já garante a cota mínima de R$ 540 mil. O reforço no caixa é tão importante que no fim de semana o técnico Paulo Roberto poupou parte do time na derrota por 2 a 1 para o Guarani, em Campinas, pelo Campeonato Paulista.



A vaga será definida em jogo único. Quem vencer garante a classificação. Se o Santo André tem a vantagem de jogar ao lado da torcida, o empate favorece ao Criciúma, que está melhor posicionado no ranking da CBF – os catarinenses estão em 36º, enquanto os andreenses ocupam o 210º posto. Quem passar terá pela frente Fast Clube-AM ou Goiás, que também jogam hoje, às 22h30.



Apesar da derrota para o Guarani no fim de semana, o Santo André mantém o alto-astral adquirido após três vitórias consecutivas no Paulistão. Ronaldo, um dos cinco jogadores que foram poupados contra o Bugre, garante que o descanso foi crucial. “Foi importante para quebrar a sequência forte do início da temporada e agora vamos voltar com tudo nesta partida contra o Criciúma”, argumentou o atacante andreense.



Ronaldo assume que a classificação é importante também para dar visibilidade ao elenco. “Jogo difícil. Criciúma tem tradição. Tiveram rebaixamento no ano passado (da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro), mas isso não tira a força da equipe deles. Não tenho acompanhado muito, ainda vamos receber imagens na concentração, mas para a gente é jogo de suma importância. Para o clube por causa do dinheiro e queremos classificar para nos mantermos em evidência”, finalizou Ronaldo.



Ao contrário do Santo André, que é o melhor time do Paulistão após quatro rodadas, o Criciúma ainda sente reflexos do rebaixamento e ocupa a modesta sétima colocação do Campeonato Catarinense, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

As duas equipes já surpreenderam os grandes e conquistaram o título da Copa do Brasil. Os catarinenses levaram em 1991 e o Ramalhão, em 2004.



Com história no time catarinense, Marlon garante foco no Ramalhão

A partida de hoje será especial para o lateral-esquerdo Marlon, do Santo André. Há dois meses ele defendia justamente as cores do Criciúma e guarda boas recordações da equipe catarinense, por onde atuou quatro temporadas – foram 184 jogos e 11 gols.



“Para mim é algo especial enfrentar o Criciúma. Nunca escondi meu carinho pelo clube e meu respeito pela camisa. Conquistei grandes coisas por lá (foi campeão catarinense em 2013), fiz grandes amigos, mas hoje defendo as cores do Santo André e isso que me motiva. Cheguei recentemente, mas estou gostando, tem energia bem legal. Espero que possamos fazer bom jogo contra o Criciúma em casa e conseguir a classificação para a próxima fase”, comentou o atleta de 34 anos.



Marlon iniciou a temporada como reserva de Julinho, mas aproveitou a lesão do titular para assumir o posto. “Está muito bom por aqui. Estamos bem no Paulista e levamos esse retrospecto de três vitórias na competição para dentro de campo. Elenco está focado e queremos sair com a vitória”, garantiu.