Consórcio e sindicato dos bancários vão discutir reestruturação da Caixa

Yara Ferraz



04/02/2020 | 23:30



A reestruturação da Caixa será pauta da reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, na próxima semana, quando também deverão participar representantes do banco. A decisão de levar a possibilidade de fechamento da superintendência regional da instituição aos prefeitos foi decidida ontem, durante encontro entre o Sindicato dos Bancários do ABC e dirigentes da entidade regional.



O secretário executivo do Consórcio, Edgard Brandão, que participou do encontro, afirmou que a possibilidade de fechamento do departamento é negativo para a região. A superintendência é responsável pelas negociações de contratos com as prefeituras em áreas como habitação e saneamento básico.



“A gente ainda não tem certeza de que isso vai acontecer. Porém, somos uma região de 2,8 milhões de habitantes e com muitos contratos em andamento. Se realmente extinguirem esse tipo de serviço aqui (a unidade fica em Santo André) para passar para outra regional distante, seria perda grande”, afirmou.

Segundo Brandão, há reuniões frequentes entre o poder público e a unidade. “Quando um pedido de financiamento é feito, é preciso discutir com a equipe técnica, o que envolve uma reunião semanal, no mínimo. São projetos delicados que envolvem até mesmo o governo federal. Aqui não é uma região pequena. Pelo contrário. Somos o quarto PIB (Produto Interno Bruto) do País, por isso ter essa estrutura aqui é importante”, afirmou.



O objetivo de levar a questão à assembleia geral de prefeitos, que será na próxima terça-feira, é produzir documento regional sobre possíveis impactos que poderão ser sentidos pelos municípios caso o fechamento da unidade seja efetivado. O Consórcio convidou o superintendente regional da Caixa, Fernando Passos, para participar e esclarecer questões relacionadas à reestruturação estudada pelo comando da instituição financeira.



“Os prefeitos devem cobrar do governo federal sobre as medidas que irão prejudicar a relação das prefeituras com a Caixa”, afirmou o presidente do Sindicato dos Bancários, Belmiro Moreira.

Questionada, a Caixa não se posicionou sobre o assunto até o fechamento desta edição.