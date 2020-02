Preço da carne aumenta quase 50% em um ano na região

Yara Ferraz



04/02/2020 | 23:30



No período de um ano, o preço da carne bovina aumentou 46,72% nos supermercados do Grande ABC, sendo a principal responsável por impulsionar o valor da cesta básica. Atualmente, o quilo do corte de 2ª (acém) é encontrado por R$ 22,79, em média, enquanto o de 1ª (coxão mole), que teve aumento de 34,81%, é encontrado por cerca de R$ 30,53. Na comparação com janeiro de 2018, o valor dos ovos e do frango também teve acréscimo, o que elevou o gasto dos consumidores com opções para a mistura.



Os números são da pesquisa da cesta básica feita pela Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), divulgada ontem. O levantamento considera a cotação de 34 itens baseada no consumo de uma família de quatro pessoas, com dois adultos e duas crianças.



O valor do conjunto de itens em janeiro deste ano saiu por R$ 678,27, o que representa alta de 13,96% em relação ao mesmo mês do ano passado, ou R$ 83,11 a mais, quando o consumidor gastava R$ 595,16 pelo pacote. O aumento corresponde a praticamente três vezes a inflação do ano passado, já que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) registrou alta de 4,31%.



De acordo com o engenheiro agrônomo responsável pelo levantamento Fábio Vezzá De Benedetto, a alta no preço da carne se deve ao aumento das exportações para a China e também à cotação do dólar. A carne de 2ª subiu mais do que a de 1ª exatamente por causa da evolução da demanda.



“Principalmente agora, neste início de ano, está todo mundo com o dinheiro curto e causa aumento na procura pelos cortes mais baratos. A alta da carne bovina começou justamente no inverno, período em que o gado não ganha peso e o valor do boi gordo, que precisa ser alimentado com ração, normalmente sobe. Juntando as exportações para a China e a elevação do câmbio, impulsionou ainda mais”, disse.



“As pessoas com renda mais baixa são as mais prejudicadas, já que estamos falando de alimento. E agora, no começo do ano, quando esse preço poderia melhorar um pouco, vem o coronavírus. Por causa de exigências sanitárias mais intensas, os custos devem aumentar”, disse o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero.



Para o especialista, a crescente nos preços deve mexer com os hábitos das famílias. Isso porque o preço do quilo do frango resfriado, que poderia ser uma alternativa para economizar, teve acréscimo de 28,90%, e o quilo sai por R$ 7,55. Até mesmo a dúzia de ovos teve aumento no período (28,98%), e custa R$ 6,02.



“Os preços também acabaram sendo pressionados pela alta da procura e não vão baixar com tanta facilidade porque o setor produtivo deve dar uma segurada para manter estes valores altos. Além da competição, depende muito do preço do milho, que é cotado em dólar”, disse. De Benedetto acrescenta que a moeda norte-americana está em alta por causa do coronavírus.



Para quem precisa economizar, ele aconselha comparar o preço de carnes em mais de um estabelecimento ou aumentar o consumo de suínos. Hortifrúti, como tomate (veja mais na arte acima), também aumentaram.