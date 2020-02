Acúmulo de entulho em calçada atrapalha a passagem de pedestres

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



04/02/2020 | 23:30



Ponto de descarte irregular de lixo e entulho na calçada da Rua dos Vianas, altura do 7.700, no bairro Baeta Neves, em São Bernardo, tem atrapalhado a passagem de pedestres e causado transtornos aos moradores e comerciantes da área. O local concentra desde pedaços de madeira e de árvores até restos de alimento e sacolas plásticas com lixos residenciais.

O problema está localizado no encontro da via com as ruas Carijós e São Tomaz Mouro, em trecho de divisa com Santo André. A sujeira é jogada em muro de um depósito de material de construção e nas proximidades de ponto de ônibus com grande fluxo de pessoas.

Além de os pedestres precisarem caminhar pela rua, a comunidade reclama do mau cheiro no local. “Tem períodos em que os lixos somem, após algumas limpezas que já vimos aqui, mas depois volta tudo de novo. Esse lixo acumulado, por exemplo, está aqui há uns dois meses”, destaca o ajudante de pedreiro Divino Batista dos Anjos, 69 anos.

Anjos também reclama da considerada “falta de consideração” da comunidade, que descarta lixo no local. “A iniciativa de resolver esse problema precisa vir também dos moradores, além de precisar de mais fiscalização à noite por aqui”, comenta.

Uma das funcionárias de comércio da área observa que os comerciantes chegaram a colocar câmeras de segurança para inibir o descarte irregular, sem sucesso. “Fazemos nossa parte e deixamos a calçada limpa, mas, precisamos de mais fiscalização por parte da Prefeitura e da conscientização dos moradores”, finaliza.

A Prefeitura de São Bernardo informou, por meio de nota, que o caminhão da Operação Bota Fora passa semanalmente no local, que é ponto viciado de descarte. A promessa é a de que o veiculo faça nova coleta dos entulhos e limpeza da área hoje.