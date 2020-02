Willians Bezerra é escolhido como líder da bancada do PT

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



04/02/2020 | 23:41



O vereador Willians Bezerra, de Santo André, foi escolhido ontem líder da bancada do PT na Câmara de Santo André. Ele assume o posto de Bete Siraque, que vai se dedicar ao mandato e à pré-candidatura à Prefeitura na eleição de outubro.

“Representar a bancada do PT neste momento é extremamente significativo. Avalio como uma tarefa. Um ano eleitoral, muitas coisas para fazer, a professora Bete é candidata a prefeita, que é uma tarefa partidária. O PT precisa estar na rua fazendo enfrentamento ao governo Paulo Serra (PSDB), e temos nossas ações aqui na Câmara como legisladores”, citou Willians, que está no segundo mandato na casa.

A despeito das críticas ao prefeito de Santo André, Willians elogiou a postura do presidente da Câmara, Pedrinho Botaro (PSDB), na condução dos trabalhos legislativos. “A lógica de sermos adversários politicamente em nada me impede de entender que o outro desempenhou um bom trabalho. O presidente cumpriu um papel importante no ano passado e a gente dialogou bastante a respeito das mudanças e das reestruturações na Câmara.”

Bete enalteceu o colega de bancada. “Williams tem o melhor perfil neste momento, é um rapaz jovem, com disposição, tem vontade de assumir a bancada do PT, ajudar a bancada a se organizar para a oposição deste ano e esse é o nosso papel. É um rapaz antenado nas redes sociais, tem mil projetos. Já fizemos nosso planejamento, então ele é o melhor nome para assumir esta tarefa.”

COMISSÕES

Na primeira sessão do ano, a Câmara de Santo André escolheu os integrantes das comissões da casa e decidiu manter a composição nas principais. Na de justiça e redação estarão Eduardo Leite (PT), Zezão Mendes (PDT), Rodolfo Donetti (Cidadania). Na de finanças e orçamento, Lucas Zacarias (PTB), Edilson Fumassa (PSDB), Toninho de Jesus (PMN).