Marangoni vai a Abu Dhabi para fórum mundial de desenvolvimento

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



04/02/2020 | 23:44



O secretário executivo de Habitação do Estado, Fernando Marangoni (DEM), viaja hoje à noite para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, para representar o governo paulista no World Urban Forum, evento da ONU (Organização das Nações Unidas) de debate de projetos de desenvolvimento urbano sustentável em todo o mundo.

O fórum começa no dia 8 e vai até o dia 13 e terá como foco a discussão de casos de sucesso ao redor do planeta em meio a mudanças climáticas e crescimento populacional. O WUF foi realizado pela primeira vez em 2001, em Nairóbi, no Quênia. Em 2010, a quinta edição ocorreu no Rio de Janeiro.

“Vamos nos atualizar de toda a nova agenda urbana desenhada pela ONU pelo desenvolvimento urbano das cidades no mundo, um planeta sustentável, inclusivo para se formar cidades inteligentes, inovadoras. Serão mais de 200 países representados e tenho a honra de poder representar a Secretaria de Habitação do Estado, não apenas para levar nossas experiências, mas para atualizar tudo que é discutido no mundo nesse sentido”, disse.