CVV triplica número de atendimentos em três anos

Flavia Kurotori



04/02/2020 | 23:30



Em todo País, o CVV (Centro de Valorização da Vida) atendeu cerca de 3 milhões de pessoas no ano passado, o triplo do registrado em 2017. Apenas no posto de São Caetano, que completa 40 anos neste mês, foram 35,9 mil atendimentos em 2019, distribuídos entre 58 voluntários. Um dos principais fatores que ocasionaram o aumento é a disseminação da importância de falar sobre saúde mental.

“A divulgação do assunto cresceu através da campanha Setembro Amarelo e a série Os 13 Porquês (Netflix) abriu o debate sobre essas situações entre os jovens, permitindo falar mais abertamente sobre o tema nas casas, nas escolas e na mídia”, observa Carlos Correia, 66 anos, voluntário do CVV são-caetanense há 27. Além disso, a ligação para o número 188 tornou-se gratuita em 2018, quando o atendimento passou a ser integrado nacionalmente, otimizando o serviço.

O atendimento no CVV não substitui tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, contudo, oferece ‘ombro amigo’. “O voluntário está disposto a ouvir sem minimizar, julgar, disputar a dor ou indicar caminhos”, avalia Correia. “Conversamos para compreender a dor e o sentimento, porque se reprimir não é saudável e, às vezes, a pessoa está em busca de um confidente para se abrir”, completa.

A entidade oferece serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio a qualquer pessoa que deseje ou precise conversar, sob sigilo e anonimato. Além do telefone, há também atendimento via chat, e-mail e presencialmente.

Assim como as pessoas conhecem o número de emergência da polícia ou dos bombeiros, Correia afirma que todos deveriam saber como contatar o CVV. “É preciso ter um espírito de preservação e saber onde buscar ajuda no momento de necessidade.”

O posto são-caetanense realiza, regularmente, sessões de cinema, evento aberto à comunidade onde um filme é exibido e, em seguida, a equipe propõe autorreflexão. “Não estamos acostumados a identificar sentimentos em nós mesmos, precisamos criar o hábito de nos olharmos no espelho e enxergar o que está acontecendo conosco”, aponta.

As unidades estão sempre em busca de voluntários, cujos requisitos são disponibilidade para atuar presencialmente no plantão, feito uma vez na semana por quatro horas, e ser maior de 18 anos. Os interessados passam por curso, visando sedimentar conhecimentos, como atitudes diante das situações e relacionamento durante o atendimento.

Cada posto do CVV é financeiramente autônomo. Em São Caetano, a unidade conta com apoio do Grupo de Amigos Samaritano e subvenção média de R$ 15 mil por ano proveniente da Prefeitura da cidade. Para completar o orçamento, a unidade realiza eventos para arrecadar fundos.

Quem deseja se voluntariar ou solicitar palestras voltadas à saúde mental pode entrar em contato pelo e-mail saocaetano@cvv.org.br.