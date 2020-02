Centreville recebe primeiras 55 matrículas de imóveis hoje

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



04/02/2020 | 23:30



Após 38 anos de espera, as famílias do bairro Centreville, em Santo André, começam hoje a receber as matrículas de seus imóveis. Resultado da luta da Associação União e Luta dos Moradores do Centreville, os documentos conferem a propriedade definitiva aos munícipes. “Mais do que um papel, vamos receber dignidade”, afirmou a presidente da associação, a auxiliar administrativa Marilda Brandão, 45 anos.

Em cerimônia que acontece ao meio-dia, no Paço Municipal, o prefeito Paulo Serra (PSDB) vai entregar os primeiros 55 documentos, de um total de 1.187. A expectativa da administração municipal é a de que até o fim de abril todas as matrículas tenham sido distribuídas.

Paulo Serra avaliou que o processo de regularização fundiária do bairro foi o mais complexo da sua gestão, que já entregou 1.000 títulos de propriedade. ‘Talvez a mais complicada da cidade. Uma área que era privada, passou para o Estado, para a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional de Urbano). Foi um desafio regularizar uma área que não era municipal”, citou.

O chefe do Executivo explicou, ainda, que, durante o primeiro quadrimestre de 2020, serão realizadas validações de cadastros com algumas famílias. “A próxima entrega vai contemplar 220 moradias. Dependemos do ritmo do cartório (de imóveis), mas o fluxo até agora tem sido bastante ágil”, pontuou o prefeito.

Paulo Serra explicou, ainda, que o processo de regularização da área foi um aprendizado para toda a equipe, tanto da Secretaria Municipal de Habitação quando para os agentes estaduais que trabalharam em conjunto. “A sinergia entre Estado e município foi determinante para que a gente tenha conseguido enquadrar o empreendimento como de interesse social, dentro da legislação, e proporcionar que a regularização não tivesse custo nem para os proprietários nem para os cofres municipais”, completou.

Segundo estimativas do governo e da associação, o valor médio economizado para regularização dos lotes varia de R$ 5.000 a R$ 15 mil. “O fato de ter se passado mais de três décadas também foi outro fator de dificuldade. Lotes que se subdividiram, entre outras situações, que precisaram ser superadas”, concluiu.

Prestes a receber o documento que garante a propriedade da sua casa, Marilda destacou que a vontade política da atual gestão foi determinante para que a regularização se concretizasse. “Vários prefeitos passaram por aqui, mas ninguém conseguiu resolver. A gente está muito feliz”, afirmou.

A presidente integra a associação onde seu pai, Messias Carneiro de Moura, foi o primeiro tesoureiro. “Tivemos o grande exemplo do nosso primeiro presidente, Batista Lemos. Hoje estou honrando o que meu pai me ensinou, que vale a pena fazer a luta”, finalizou.

OCUPAÇÃO

O bairro Centreville nasceu com 539 moradias de arquitetura alemã, semiconstruídas em ruas de paralelepípedo. Foi projetado para ser um condomínio de luxo como Alphaville, em Barueri. As obras começaram em 1973, mas após a falência da construtora Nova Urbes, o projeto foi abandonado. A ocupação ocorreu ainda na época da ditadura e é considerada a primeira de sucesso do Brasil.