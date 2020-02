Manu Gavassi relembra como foi beijar ator de Gossip Girl: - Mandei bem!

04/02/2020 | 19:10



Em conversa com Gabi Martins, Rafa Kalimann, Petrix Barbosa e Guilherme Napolitano na tarde dessa terça-feira, dia 4, Manu Gavassi relembrou no BBB20 uma história e tanto: a vez em que, no Carnaval de 2015, ela beijou muito Chace Crawford, ator que viveu o Nate Archibald em Gossip Girl!

Primeiro, Rafa questionou se Manu gostava da série. Ao dar risada, a cantora respondeu o seguinte:

- Eu tô rindo porque tem uma história aí... mas eu gostava!

Depois, a amiga de Bruna Marquezine deu os detalhes:

- Você sabe que eu fiquei loucona no Carnaval e peguei o menino de Gossip Girl, né? Vou falar isso porque, enfim, é antigo e é uma notícia, por isso que eu ri. Engraçado, né? E eu salvei o número dele no meu celular como Nate Archibald, que era o nome do personagem, disse, rindo.

E continuou:

- Eu fiquei muito louca, porque eu vi a notícia no dia seguinte e: Sou eu?! Daí eu mostrei pras minhas amigas e elas: É claro que é você, Manu, você ficou com esse menino a noite inteira. E eu: O que?! Eu não lembrava! Graças a Deus por fotos, pelo entretenimento brasileiro, porque senão eu nunca ia saber que eu fiquei com o menino de Gossip Girl. Parabéns pra mim. Mandei bem!

As meninas ainda quiseram saber se ele beijava bem:

- Vamos falar que sim.