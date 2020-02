Duda Nagle faz homenagem no aniversário de Sabrina Sato

04/02/2020 | 19:10



Sabrina Sato é a aniversariante do dia! Nesta terça-feira, dia 4, a apresentadora completa 39 anos de idade. E como é bastante querida no mundo dos famosos, Sabrina recebeu diversas homenagens de amigos muito especiais no Instagram. Duda Nagle, por exemplo, reuniu dez cliques ao lado da amada e escreveu um textinho super fofo de presente.

Meu amor!!! Feliz aniversário @sabrinasato, mulher da minha vida. Te amo!!! Muita saúde e sorte para você e toda a nossa família, muitos anos de vida. Pessoas especiais como você merecem que todos os dias sejam inesquecíveis, mas hoje ainda mais.

Ana Hickmann também lembrou do aniversário da amiga. Bem-humorada, a apresentadora chamou Sabrina de futura sogrinha do meu filho.

Hoje é dia da futura sogrinha do meu filho. Feliz aniversário, @sabrinasato. Desejo muito amor, felicidade e sucesso nesse novo momento da sua carreira. Você arrasa em tudo que faz! Brilha muito nesse Carnaval, você está belíssima como sempre. E quando eu falo que você vai ser sogra do Alezinho, é sério, viu? Hahaha. A Zoe tá cada dia mais linda! Parabéns pela filhota também.

João Vicente de Castro, ex-namorado de Sabrina, também parabenizou a apresentadora.

Todos os outros 364 dias também são dela. É que no dia 4 de fevereiro a gente aproveita pra concentrar os parabéns. Mais um ano que você muda o mundo com sua beleza essencial, com a quantidade de amor que você despeja no mundo, seu carinho ao próximo e mais uma lista que se eu começar a fazer só serei capaz de terminar quando você fizer 87 anos. Parabéns por tudo que você é e tudo que você construiu em si. Todo meu amor, respeito e admiração.

E claro que não poderia faltar a sogra, né? Leda Nagle fez um post fofo para a nora em seu perfil no Insta.

Parabéns @sabrinasato, mulher, mãe, guerreira! Felicidades, Saúde, Sorte, Sucesso. Muito e Sempre!

Flávia Alessandra foi outra a comemorar muito o dia do nascimento de Sabrina.

Hoje é dia dessa mulher incrível que arrasa! Parabéns @SabrinaSato. Que sua vida seja cheia de luz e felicidade.

Adriane Galisteu compartilhou um clique fofo ao lado da apresentadora para fazer a sua homenagem.

Felicidade! Alegria! Amor! Saúde! O melhor da vida para você!

O texto do comediante Ceará emocionou Sabrina e alguns fãs.

@sabrinasato essas fotos já tem um tempinho. Foi na sua casa. Você estava mais linda, serena e realizada. Havia acabado de ser mãe. Minha amiga, te desejo sempre o melhor. Você é uma pessoa incrível! Carinhosa, família, amiga, verdadeira, espiritualizada, generosa... sempre querendo ajudar. Te conheço há muitos anos! (só não vou dizer há quantos, para entregarmos a idade. rs) Você SEMPRE foi assim! Parabéns por esse dia tão especial. FELIZ ANIVERSÁRIO!

Paulo Gustavo não perdeu a oportunidade de parabenizar a amiga.

Eu acho ela DEMAIS! @sabrinasato meu amor, feliz aniversário! Você é uma pessoa iluminada! Merece só coisas incríveis. Um beijo enorme nessa família LINDAAAA!

Alguns artistas se manifestaram pelos Stories. Confira as mensagens feitas por eles para Sabrina abaixo:

Parabéns, minha japa querida. Saúde, paz, amor e muita felicidade. (Rodrigo Faro)

Parabéns, @sabrinasato. Você é uma pessoa iluminada, muito querida e talentosa. Eu e minha família adoramos você! Muita saúde e felicidade sempre. (Maisa Silva)

Morena do sorriso largo! Parabéns, @sabrinasato. (Isis Valverde)

Um amorzão desses! A mais gata das gatas! Amo você e tudo que é você! Saúde e muito amor, minha amada Sá! (Ivete Sangalo)

Viva a gata mais gata do Brasil! Linda por dentro e por fora. (Angélica)