Do Diário do Grande ABC



04/02/2020 | 19:03



A distribuidora A2 Filmes divulgou os primeiros materiais em português do filme Meu ''Querido'' Elfo, comédia infantil europeia baseada em uma lenda russa. O Diarinho apresenta o cartaz brasileiro do longa-metragem com exclusividade nos stories do Instagram oficial do Diário.

Na história, uma mãe solteira compra apartamento em arranha-céu soviético na cidade de Moscou, mas não desconfia que o local é lar de um elfo doméstico há séculos que não deseja dividir o espaço com ninguém. Diversas confusões prometem ser originadas a partir desse conflitos entre os personagens.

Uma bruxa também surge para tentar se livrar da criatura mítica, sendo que ela descobre que existe um tesouro escondido no lugar. A reunião de seres especiais irá fazer com que muita magia ocorra no mundo real.

Meu ''Querido'' Elfo passou pelo circuito cinematográfico da Rússia no ano passado e tem estreia prevista nas salas do Brasil em 19 de março.