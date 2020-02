Cantor Daniel relembra saia justa quando viveu par romântico com Xuxa Meneghel em filme: - Cheguei beijando mesmo

04/02/2020 | 17:11



Nesta terça-feira, dia 4, o Luciana By Night da RedeTV! contará com a presença do cantor Daniel! Em entrevista para Luciana Gimenez, ele relembrou, por exemplo, a sua participação no filme Xuxa Requebra, de 1999. Esse foi o primeiro papel do músico no cinema e, para quem não se lembra, ele fez par romântico com Xuxa Meneghel.

Após assistir cenas de sua atuação, o cantor explicou à apresentadora que foi exposto a uma saia justa ao ser o interesse amoroso de Xuxa no longa:

- Eu não sabia como era essa questão de beijo técnico, então cheguei beijando mesmo, para valer. Pararam a cena, cortaram e o diretor falou que tinha que voltar porque o beijo precisava ser técnico. Aí eu falei: Mas alguém me explica como é esse beijo técnico!, contou, dando risada.

Ele, que é casado com Aline Prado há dez anos, também abriu o jogo sobre aumentar a família e disse que não descarta ser pai novamente:

- Ainda está em aberto e menino ou menina... [Pode ser] o que vier, disse ele, que já é pai de Lara, de dez anos de idade, e Luiza, de oito anos.