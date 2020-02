Murilo Benício relembra Avenida Brasil e brinca: - Eu vou morrer sendo chamado de Tufão

04/02/2020 | 17:10



Nessa terça-feira, dia 3, Murilo Benício marcou presença no Encontro com Fátima Bernardes e falou sobre Avenida Brasil, novela de 2012 em que viveu Tufão, e está sendo reprisada no momento na TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo. O astro, que atualmente está no ar em Amor de Mãe, começou dizendo o seguinte:

- Eu lembro que foi uma das novelas mais gostosas de se fazer, porque a gente tinha uma liberdade muito grande de criar quando a gente estava gravando. E acho que logo cedo o João [Emanuel Carneiro, autor da trama] tinha percebido isso e, para a felicidade dele, ou desespero dele, ele já mandou um recado dando carta branca pra gente.

Ele, que recentemente abriu as portas de sua mansão, ainda continua:

- Aconteceu muito rápido essa novela, ela fez sucesso muito rápido! Então a gente tinha uma liberdade muito grande de criar. E a gente tinha a felicidade, também, de ter um elenco muito afinado. Todo mundo sabia a hora de criar, de não criar, a hora de ficar quieto.

Por fim, Fátima Bernardes quis saber se as pessoas ainda chamam o ator de Tufão:

- Não importa o que eu fizer daqui pra frente eu vou morrer sendo chamado de Tufão, brincou.