Miriam Gimenes



04/02/2020 | 23:07



O Canal Off, hoje, a partir das 21h30, estreia a série Jornada Dupla. Nela, que está dividida em dez episódios semanais, serão contadas as histórias de empresários que unem a vida de negócios com o amor pelo esporte.

Entre os entrevistados estão Marcello Serpa, Ana Paula Wehba, João Pedro Simonsen, Roberta Borsari, Marcio Santoro, Thais Pegoraro, entre outros, que aliam obrigações profissionais com atividades como surfe, canoa havaiana, ciclismo, asa delta, parapente, kitesurfe e windsurfe.