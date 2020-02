De volta à tradição

Miriam Gimenes



04/02/2020 | 23:03



Quem reside há muito tempo no Grande ABC com certeza já participou, ou pelo menos ouviu falar, dos tradicionais bailes de Carnaval no Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345), em Santo André. Só que há 18 anos o evento noturno, destinado para os adultos, não ocorria no local. Mas, nos dias 22 e 24 de fevereiro, ele será retomado, a partir das 22h.

A iniciativa é da Gimenes Eventos, empresa que há 16 anos promove as matinês do espaço. “Acho que há uma falta de opção de salões deste tipo no Grande ABC. O Carnaval de rua já tem alguns anos que não é mais feito. Além disso, muitos pais que levavam as crianças nas matinês nos pediam, diziam não ter opção”, justifica o organizador do evento, Rafael Gimenes. A ideia, segundo ele, é colocar as tradicionais marchinhas, blocos e DJS, que tocarão flash backs e axés antigos, tudo para agitar a noite dos adultos. “Queremos resgatar essa tradição novamente. O Aramaçan sempre foi muito forte à noite e essa parada deixou o público sem ter para onde ir. E tudo vai mudar a partir deste ano”, acredita.

E as apresentações terão um plus: no dia 22, por exemplo, além das atrações já ditas, terá a participação da bateria da Escola de Samba de São Paulo Vai-Vai, ao vivo. No dia 24, será a vez da bateria da Rosas de Ouro. Será impossível ficar parado.

Frequentadora do espaço no passado nas matinês e bailes da noite, Ariane Pasuld, 37, de São Bernardo, gostou de saber que o baile noturno voltará. “Todo mundo estava sempre fantasiado, no clima. Brincávamos com muita música. Tinha avalanche de axé, de passinhos. Lá encontrava amigos, vizinhos, o pessoal da escola. Acabava sendo ponto de encontro e preenchia o Carnaval de quem não tinha ido viajar”, conta.

Para quem tem filhos e não tem com quem deixá-los para curtir a Folia de Momo, mais uma novidade: o espaço Baby. Montado com decoração diferenciada atrás do salão principal do clube, o local contará com monitores, videogame, brinquedos infláveis, tudo para entreter a garotada, com horário de funcionamento entre às 22h e 4h. “Enquanto o pai e mãe estiverem no salão, vão ficar tranquilo em deixar a criança na recreação, que contará também com serviço de bufê”, ressalta Gimenes. A expectativa é que, em cada noite, o público seja de até 3.000 pessoas.

Os ingressos para os dois dias de baile, no primeiro lote, para sócios, custarão R$ 25. Os não sócios terão de pagar R$ 50, e, se a opção for deixar a criança no Espaço Baby é R$ 30. O camarote, no mezanino, para seis pessoas, custará R$ 200 e terá direito a seis cervejas e um prato de salgado.



DE DIA

As tradicionais matinês, garante o organizador, ocorrerão da mesma forma dos anos anteriores, das 14h às 18h. No dia 23, por exemplo, terá marchinha de Carnaval com o Bloco do Madruga (inspirado no personagem do seriado Chaves). E, na terça-feira, será realizado o concurso da melhor fantasia do Gande ABC que, para o primeiro lugar, renderá uma bicicleta. “Teremos alguns pontos de apoio de alimentos, com milho verde, água de coco, sorvete, churros, pastel, cachorro-quente. Quem ficar circulando pelo salão terá diversas opções”, ressalta Gimenes.

As matinês, para os sócios, serão gratuitas. Para não sócios, criança até 12 anos pagará R$ 5 e, os adultos, R$ 20.

Colaborou Vinícius Castelli