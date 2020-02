Vinícius agradece a Abel no Vasco e revela recado do técnico: 'Ousadia'

04/02/2020 | 15:55



Utilizado em quatro das cinco partidas do Vasco na temporada e titular pela primeira vez no clássico com o Botafogo no último domingo, o atacante Vinícius agradeceu ao técnico Abel Braga pelas oportunidades. O garoto de 18 anos subiu para o profissional do ano passado, mas só agora está sendo aproveitado.

"Só tenho de agradecer ao professor Abel por ter me dado a oportunidade de realizar meu grande sonho, o sonho de toda a minha família", comentou Vinícius. "Ele busca sempre me deixar tranquilo para jogar, pede para eu partir para cima dos adversários, não ter medo, sempre com ousadia, fazer o que sou acostumado no sub-20. Me passa confiança", completou.

No clássico, Vinícius teve boa atuação e parou duas vezes na trave. O Vasco foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, mas o jovem atacante conquistou o torcedor pelo comportamento em campo. Agora, segundo ele, é continuar evoluindo.

"Tem sido um início bom, mas sei que ainda preciso evoluir em muitas coisas, ainda estou me soltando", comentou o atacante. "O grupo me passa bastante confiança desde que comecei a treinar com o profissional, ainda no ano passado, e isso tem facilitado minha adaptação. Sempre procuro ouvir o que eles passam para crescer e conseguir ajudar o Vasco."

Nesta quarta-feira, Vinícius vai viver outro fato inédito na carreira. Após o primeiro jogo como titular, o atacante agora pode debutar em uma competição internacional. O Vasco enfrenta o Oriente Petrolero, da Bolívia, em São Januário, na estreia da Copa Sul-Americana.

"Vai ser a primeira vez que vou jogar um torneio internacional, então a expectativa é muito grande. Se tiver a chance de jogar, vou procurar demonstrar muita vontade, assim como tenho feito nos outros campeonatos. O grupo está muito unido e acredito que vai conseguir coisas boas nesse ano", afirmou Vinícius.