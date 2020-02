Concerto lembra liberação do campo de Auschwitz

Vinícius Castelli



04/02/2020 | 23:30



A TV Cultura exibe hoje, a partir das 22h45, concerto especial da Jazz Sinfônica Brasil. O grupo presta homenagem aos 75 anos de libertação dos prisioneiros do campo de concentração nazista em Auschwitz, na Polônia, lugar que se tornou símbolo do genocídio, onde o regime liderado pelos nazistas matou no local cerca de 1 milhão de pessoas.

Conhecida por apresentar ritmos brasileiros como frevo e MPB, a orquestra aposta as fichas em repertório ilustrado por partituras compostas nos campos de concentração poloneses durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e que foram recuperadas pelo pianista e compositor italiano Francesco Lotoro.