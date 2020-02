Balé de São Petersburgo é opção em março na Capital paulista

Vinícius Castelli



04/02/2020 | 23:27



As tradicionais sapatilhas dão lugar aos patins. É assim que o Balé de São Petersburgo se apresenta em São Paulo. A companhia russa chega ao País com o espetáculo O Lago dos Cisnes, mas ao invés do palco, no gelo. A obra é atração no Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping) nos dias 27 (21h) e 28 (18h) de março.

Uma das coreografias mais vistas na história do balé mundial, o drama O Lago dos Cisnes foi apresentado pela primeira vez em 4 de março de 1877, no Teatro Bolshoi, em Moscou. A produção é assinada pelo coreógrafo Konstantin Rassadin, ex-solista do Balé Mariinsky.

Fundado em 1967 por Konstantin Boyarsky, o grupo é pioneiro na arte do balé com a opção de ter o gelo como palco. Além de O Lago dos Cisnes, peças clássicas como A Bela Adormecida, O Quebra-Nozes e Cinderela também ganharam esse tipo de versão.

As entradas custam de R$ 70 a R$ 400 e podem ser compradas nas bilheterias do local e pelo site www.uhuu.com.