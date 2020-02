Justiça concede liminar e paralisa processo contra Fernando de Carvalho, acusado de abuso sexual na ginástica

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



04/02/2020 | 15:03



A defesa do ex-técnico da Seleção Brasileira de ginástica artística Fernando de Carvalho Lopes conseguiu habeas corpus para paralisar o processo em que ele é réu, acusado de abuso sexual, e que corre na na 2ª Vara de São Bernardo desde maio de 2016. Os advogados alegam que duas das quatro vítimas que ofereceram denúncia ao Ministério Público contra o treinador devem ser retiradas do processo porque teriam perdido o prazo para serem ouvidas e consideradas vítimas. O desembargador Aben-Athar de Paiva Coutinho concedeu liminar para suspender o processo.



Fernando é réu e, em caso de condenação pela Justiça, pode pegar até 150 anos de prisão. Ele foi indiciado pelo Ministério Público nos artigos 271-A (estupro de vulnerável) e 226 inciso II (agravante pela relação de poder em relação às vítimas).



Além de trabalhar na Seleção Brasileira, Fernando também foi treinador do Mesc (Movimento de Expansão Social Católica) de São Bernardo. Assim que as primeiras denúncias de que teria cometido abuso sexual contra seus atletas surgiram, em reportagem exibida pelo programa Fantástico, da Rede Globo, em abril de 2018, dezenas de outros esportistas procuraram a polícia para reforçar as acusações. No total, 40 ginastas foram ouvidos no processo e garantem ter sofrido algum tipo de abuso entre 1999 e 2016, mas apenas quatro foram anexadas no processo como vítimas, sendo duas menores de idade.