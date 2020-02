Hotéis pet friendly: locais para se hospedar com seu bichinho

Redação

O animal de estimação é visto por muitas pessoas como um membro da família. Por isso, ele começou a ser inserido em atividades que antes não eram tão comuns, como idas em restaurantes, shoppings e passeios.

Como os animaizinhos também estão viajando com seus tutores, alguns hotéis passaram a aceitá-los como hóspedes. Toda acomodação tem regras próprias sobre a hospedagem de animais (que tem a ver com a espécie e porte do animal). Por isso, é importante entrar em contato antecipadamente com o local para conhecer as regras.

Hotéis pet friendly

Alguns dos hotéis pet friendly de várias cidades do país buscam oferecer experiências para mostrar que os pets são bem-vindos. O kit de boas-vindas para os bichinhos, que vem com itens para o animal ficar confortável no período da viagem, é um bom exemplo.

A Cobasi, uma das principais varejistas pet do país, foi procurada por esses hotéis para a criação dos kits. A empresa separou uma lista de hotéis perfeitos para viajar com pets. Confira!

Estado de São Paulo

Cidade: São Paulo

Novotel São Paulo Center Norte

Endereço: Av. Zaki Narchi, 500, Vila Guilherme

Telefone: 2224-4000

Hotel Comfort Nova Paulista

Endereço: Rua Vergueiro, 2740, Vila Mariana

Telefone: 11 21977600

Novotel São Paulo Jaraguá Conventions

Endereço: Rua Martins Fontes, 71, Centro Histórico

Telefone: 2802-7000

Radisson Hotel Paulista São Paulo

Endereço: Alameda Santos, 85, Vila Mariana

Telefone: 2627-1000

Pestana São Paulo

Endereço: Rua Tutóia, 77, Paraíso

Telefone: 30595000

Sheraton São Paulo WTC Hotel

Endereço: Av. das Nações Unidas, 12559, Brooklin Novo

Telefone: 11 30558000

Radsson Blu São Paulo

Endereço: Av. Cidade Jardim, 625, Pinheiros

Telefone: 21335960

B&B Hotels São Paulo Luz

Endereço: Rua Florêncio de Abreu, 752, Centro

Telefone: 26664002

Cidade: Santo André

Go Inn Santo André

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 279, Torre 1

Telefone: 11 35004370

Ibis Hotels Santo André

Endereço: Av. Industrial, 855, Campestre

Telefone: 11 49797800

Hotel Mercure Santo André

Endereço: Av. Industrial, 885, Jardim

Telefone: 49797900

Cidade: São Caetano

Hotel Comfort São Caetano do Sul

Endereço: Alameda Terracota, 250, Torre 2A

Telefone: 11 4280-6870

Cidade: Campinas

Radisson RED Campinas

Endereço: Av. Júlio de Mesquita, 705, Cambuí

Telefone: 19 35000860

Comfort Suites Campinas

Endereço: Rua Embiruçu, 300, Alphaville Empresarial

Telefone: 19 21379000

Hotel Ramada Viracopos

Endereço: Rua Sergio Fernandes Borges Soares, 1000, Distrito Industrial

Telefone: 19 3514-5900

Cidade: Sorocaba

eSuites Sorocaba by Atlantica

Endereço: Av. Professora Izoraida Marques Peres, 193, Parque Campolim

Telefone: 15 32247500

Cidade: Pindamonhangaba

Sleep Inn Pindamonhangaba

Endereço: Av. Dr. Francisco Lessa Júnior, 2385, Q. Coberta

Telefone: 12 35500663

Cidade: Sertãozinho

Comfort Hotel Sertãozinho

Endereço: Rua Carlos Gomes, 627, Centro, Sertãozinho – SP

16 35212300

Cidade: Santos

Comfort Hotel Santos

Endereço: Av. Rei Alberto I, 177, 181, Ponta da Praia

Telefone: 13 21381100

Cidade: Franca

Comfort Franca

Endereço: Av. Miguel Sábio de Mello, 1505, Chácara Santo Antonio

Telefone: 16 21035100

Cidade: Ribeirão Preto

Comfort Inn & Suites Ribeirão Preto

Endereço: Rua Amador Bueno, 1116, Centro

Telefone: 16 2133-3999

Cidade: São José dos Campos

B&B Hotels São José dos Campos

Endereço: Rua Lupércio Antônio dos Santos, 31, Vila Betania

Telefone: 12 39255500

Estado: Rio de Janeiro

Cidade: Rio de Janeiro

B&B Hotels Copacabana Forte

Endereço: Rua Francisco Otaviano, 38, Copacabana

Telefone: 21 35055555

B&B Hotels Rio de Janeiro Copacabana Posto 5

Endereço: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 1256, Copacabana

Telefone: 21 22679900

Estado: Rio Grande do Sul

Cidade: Porto Alegre

Novotel Porto Alegre Três Figueiras

Endereço: Av. Soledade, 575, Três Figueiras

Telefone: 51 3327-9292

Novotel Porto Alegre Airport

Endereço: Av. Severos Dullius, 2055, Anchieta

Telefone: 51 3302-7600

Estado: Paraná

Cidade: Curitiba

Radisson Hotel Curitiba

Endereço: Av. Sete de Setembro, 5190, Batel

Telefone: 41 33512222

Go Inn Curitiba

Endereço: Rua Desembargador Motta, 1221, Água Verde

Telefone: 41 33040200

Novotel Curitiba Batel

Endereço: Rua Dr. Pedrosa, 288, Centro

Telefone: 41 31972750

Estado: Santa Catarina

Cidade: Itajaí

Mercure Itajaí Navegantes

Endereço: Rua Dr. Pedro Ferreira, 363

Telefone: 47 32474850

