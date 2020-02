Clube de assinatura de sorvetes chega com mensalidades a partir de R$ 70

Da Redação, com assessoria

Dio Mio Gelato é uma fábrica de sorvetes que está apostando em um clube de assinatura das delícias. Chamado de Club di Gelato, o serviço entrega o doce diretamente na casa do consumidor. Também oferece ao assinante a opção de escolher os sabores, a data e o período, bem como a possibilidade de acompanhar online todo o trajeto da fábrica até a porta de casa.

São três opções de assinatura. A Degustazione é a mais básica saindo por R$ 69,90 mais o valor do frete. Inclui dois potes de 500 ml, sendo um sabor à escolha do cliente. A Essenziale vem com quatro potes, dois à escolha do assinante, e custa R$ 129,90 mais o valor do frete. Por fim, a Neto oferece seis potes, três escolhidos pelo usuário, e tem preço de R$ 189,90, o frete é grátis. É possível optar pela entrega mensal ou quinzenal.

Os sorvetes são entregues em caixas preparadas e pensadas especialmente para o serviço. São 13 sabores disponíveis. Entre eles: Baunilha de Madagascar, Red Velvet e Stracciatella. O cardápio é renovado a cada bimestre, sendo substituídas três opções.

Por enquanto, o Club di Gelato será oferecido apenas para 300 assinantes na região da grande São Paulo. O serviço, porém, não está no mercado. A previsão é chegar ainda no primeiro bimestre de 2020. Para já garantir sua vaga, basta preencher o formulário neste link. Os 300 primeiros terão preferência para realizar o cadastro oficial no momento em que o clube for ao ar. Os demais entrarão em uma fila de espera e serão convidados a fazer parte conforme mais vagas forem surgindo.

