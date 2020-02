Gabigol engata romance com modelo e Aline Riscado nega affair com o atleta: - O povo tá viajando

04/02/2020 | 14:10



Há um tempo estão rolando rumores envolvendo um possível romance entre Aline Riscado e Gabigol - que teria começado, inclusive, quando o jogador de futebol ainda estava namorando Rafaella Santos. Porém, a atriz já negou a história algumas vezes e, enquanto isso, parece que Gabigol engatou um affair com Mariana Braguês, modelo que já foi apontada, recentemente, como a namorada do atleta. Lembrando que conversas íntimas dos dois vazaram na web.

Segundo informações do colunista Leo Dias, a modelo tem dado dicas do relacionamento, já que vez ou outra em suas redes sociais ela aparece usando o boné do Flamengo, time de Gabigol. Além disso, ela começou a seguir alguns amigos do craque e, um deles, publicou uma foto ao lado de Mariana com a legenda: a mulher do meu amigo é gente boa demais.

Além disso, na última segunda-feira, dia 3, Gabigol jogou no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e Mariana esteve por lá, na área VIP, para acompanhar de perto a partida.

Quando Leo Dias entrou em contato com a modelo para saber se ela está mesmo namorando com Gabigol, ela respondeu o seguinte, por mensagem de texto:

Por que da pergunta? Infelizmente não vou me manifestar sobre.

Enquanto Gabigol assume um novo romance, Aline Riscado novamente negou qualquer envolvimento com o atleta. Em entrevista ao TV Fama, programa da RedeTV!, a atriz esclareceu seus motivos para evitar fotos com o jogador em um evento recente de Carnaval. Primeiro, ela disse o seguinte:

- O Gabigol, assim como outros jogadores, assim como o Nego do Borel, que estava comigo aquela noite, são meus conhecidos, meus amigos, e não aconteceu nada.

Em seguida, esclareceu:

- Gente, eu nem sabia que ele ia estar lá! Eu cheguei com os meus amigos, o Nego do Borel, (...) e ele tava lá, maravilhoso, não tem nada a ver. Eu não fiz foto com ele, não fiz foto com o Nego do Borel, não fiz foto com ninguém, só com as meninas [as outras rainhas]. O povo tá viajando demais!

Leo Dias, então, confrontou essa história de Aline afirmando que um fotógrafo do evento pediu para que ela tirasse uma foto com Gabigol - o que foi negado.