Empresa que representa Kim Kardashian afirma que está trabalhando com príncipe Harry e Meghan Markle

04/02/2020 | 14:11



Após a saída de príncipe Harry e Meghan Markle da família real, a situação para eles ainda está incerta, já que não se sabe realmente o que ambos pretendem fazer a partir de agora. Enquanto isso, os rumores vão surgindo, indicando que a Duquesa de Sussex vai, por exemplo, retomar sua vida artística ou começar a representar marcas.

Agora, uma nova história surgiu: a Sheeraz Inc., empresa que cuida dos negócios de Kim Kardashian, Justin Bieber, Jennifer Lopez e mais, fez um anúncio no Instagram indicando que também vai representar Harry e Meghan. No post, junto com uma foto do casal, está escrito o seguinte:

Sheeraz Inc. está agora recebendo solicitações de apoio e imagens para o príncipe Harry e Meghan Markle. Os clientes do Oriente Médio, Índia, Estados Unidos e Ásia podem nos mandar ofertas oficiais e nós iremos mandá-las diretamente para seus representantes.

Além disso, em seu Twitter, o dono da empresa, Sheeraz Hasan, postou o seguinte comunicado:

Sempre se lembrem que Meghan Markle era uma atriz de Hollywood antes de se tornar uma princesa. Agora ela está voltando para Los Angeles e é claro que eu estou em contato com sua equipe interna para marcas e acordos de aparições (...).

Em entrevista ao Kris Fade Show, ele deu novamente os detalhes de seus planos para representar o casal e informou que pretende transformá-lo em uma marca de um bilhão de dólares.

Enquanto isso, segundo informações do The Sun, o Palácio de Buckingham negou tudo, informando que essa história é categoricamente falsa. Uma fonte deu ainda os seguintes detalhes:

- Se isso acontecer, algumas pessoas vão desaprovar no Palácio de Buckingham. Não é bem o que a Rainha [Elizabeth II] imaginou quando concedeu a Harry e Meghan a liberdade de se libertar da família e seguir suas próprias carreiras.

E aí, será que é verdade?