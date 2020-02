Brad Pitt deixou de ir ao BAFTA 2020 para tentar reparar relacionamento com filho mais velho

04/02/2020 | 14:10



Brad Pitt teve um bom motivo para não ir ao BAFTA 2020! De acordo com o jornal britânico The Sun, o ator decidiu cancelar sua ida ao evento em Londres, na Inglaterra, em cima da hora ao saber de uma oportunidade de interagir com o filho mais velho, Maddox. Ambos estão afastados desde 2016, quando supostamente brigaram durante uma viagem de avião da família.

A ausência de Pitt na premiação fez com que o troféu recebido por ele na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por seu trabalho em Em Era Uma Vez Em? Hollywood fosse recebido pela atriz Margot Robbie, com quem contracenou. A publicação afirma que o ator alegou que teria compromissos familiares no dia do evento e, em contato com uma fonte, foi confirmado que o compromisso foi uma oportunidade rara e de última hora dele se encontrar com Maddox, em uma abertura dada pelo rapaz.

- Maddox deu ao Brad a chance de falar e ele colocou tudo para fora. Ser pai é a coisa mais importante da vida do Brad e ele está disposto a tudo para reparar a relação dos dois.

- Ele [Maddox] tem estado distante, cursando sua universidade, então quando o Brad descobriu que ele estaria por perto e eles poderiam conversar, ele cancelou a viagem ao Reino Unido, relatou a fonte, lembrando o curso universitário frequentado pelo jovem na Coréia do Sul.

Além de Maddox, Brad e Angelina são pais de Pax, Zahara, Shiloh e dos gêmeos Vivienne e Knox.